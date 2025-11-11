Prisieks krašto apsaugos ir kultūros ministrai, KAM vyks ministrų pasikeitimo ceremonija

Socialdemokratų kandidatus į ministerijų vadovus pirmadienį paskyrė prezidentas Gitanas Nausėda.
Antradienį aikštėje prie Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vyks iškilminga ministrų pasikeitimo ceremonija, kurioje iš pareigų atleista Dovilė Šakalienė naujajam ministrui KAM perduos vėliavą ir įteiks valdžios regaliją – skeptrą.
Ceremonijoje dalyvaus Seimo nariai, Prezidentūros atstovai, KAM ir Lietuvos kariuomenės vadovybė, kariuomenės rūšių ir pajėgų vadai, užsienio šalių diplomatinio korpuso atstovai, KAM bendruomenė, kariai.
Kaip rašė BNS, daugiausiai diskusijų svarstant R. Kauno galimybes dirbti ministru kėlė jo patirtis dirbant gynybos srityje.
Opozicija ir dalis visuomenės abejojo jo galimybėmis dirbti dėl kompetencijų šioje srityje trūkumo, tačiau socialdemokratai teigė R. Kauną pasirinkę dėl jo vadybinės ir partinės patirties.
R. Kaunas pernai pirmą kartą išrinktas į Seimą, nuo šių metų rugsėjo dirba Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete.
D. Šakalienė krašto apsaugos ministrės pareigas paliko spalio pabaigoje, praradusi premjerės Ingos Ruginienės pasitikėjimą po diskusijų dėl kitų metų finansavimo gynybai.
Tuo metu nuolatinio vadovo Kultūros ministerija neturėjo nuo spalio 3-iosios, kai iš pareigų pasitraukė „aušriečių“ deleguotas ministras Ignotas Adomavičius. Jis pareigas ėjo savaitę.
V. Aleknavičienė formuojant I. Ruginienės kabinetą jau buvo paskirta kultūros ministre, tačiau socdemams įvykdžius ministerijų mainus su „Nemuno aušra“, buvo atšaukta iš pareigų. Vėl jos kandidatūra iškelta Socialdemokratų partijai susigrąžinus šią ministeriją.
Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir G. Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį I. Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Jie tęsiasi iki šiol, kultūrininkams priešinantis bet kokių „Nemuno aušros“ atstovų darbui Kultūros ministerijoje.
V. Aleknavičienė teigia, kad Kultūros ministerijoje „Nemuno aušros“ narių ar su partija susijusių asmenų nebus, o viceministru gali būti paskirtas kultūros bendruomenės atstovas.
