Protestas „Gėdos diena“: išduotas leidimas 10 tūkst. dalyvių

Anot mitingo organizatorių, antradienį, prieš vidurdienį, protestas prasidės šalia Prezidentūros, Simono Daukanto aikštėje, vėliau dalyviai žygiuos Gedimino prospektu iki Nepriklausomybės aikštės prie Seimo, kur vyks mitingas.
Protestas organizuojamas po to, kai daugiausiai Seimo mandatų praėjusį rudenį vykusiuose rinkimuose laimėjusi socialdemokratų partija į naująją koaliciją pakvietė „Nemuno aušrą“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakciją.
Pastarajai frakcijai Seime priklauso šeši „valstiečiai“, taip pat – trys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovai ir du nepartiniai parlamentarai – Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas. Kartu su frakcija jie taip pat dalyvavo koalicijos derybose.
Tuo metu į naująją valdančiąją koaliciją nepakviesta ankstesnei koalicijai priklausiusi Demokratų „Vardan Lietuvos“ frakcija, anksčiau pareiškusi, kad nėra pasiruošusi toliau dirbti su „aušriečiais“.
Peticiją prieš naują koaliciją jau pasirašė daugiau nei 66 tūkst. piliečių
Protesto organizatoriai taip pat renka parašus peticijai, skirtai prezidentui Gitanui Nausėdai.
„Prašome Jus, kaip Respublikos Prezidentą, išreikšti savo nepritarimą besiformuojančiai koalicijai, neskirti į ministrų postus „Nemuno aušros“ ir Krikščioniškų šeimų sąjungai priklausančių ir/ar savo veikla ir viešais pasisakymais keliančių grėsmę Lietuvos valstybingumui politikų“, – rašoma peticijos tekste.
Sekmadienio duomenimis, peticija surinko daugiau nei 66 tūkst. parašų, jie bus renkami iki Seimo rudens sesijos pradžios – rugsėjo 10 d.
Manifesto autoriai akcentuoja kategoriškai pasisakantys prieš socialdemokratų formuojamą koaliciją.
„Mes nekvestionuojame 2024 metais vykusių demokratinių Seimo rinkimų, taip pat rinkimuose daugiausia balsų surinkusios Lietuvos socialdemokratų partijos teisės skirti savo kandidatą į premjerus ir kviesti jų pasirinktus partnerius į naują valdančiąją koaliciją“, – teigia jie.
„Tačiau atkreipiame dėmesį, kad buvusi koalicija subyrėjo dėl pačių socialdemokratų kaltės, kai turėjo atsistatydinti į skandalus įsivėlęs premjeras Gintautas Paluckas. Teisėsaugos atliekami tyrimai, kratos, premjero šeimos narių suėmimai rodo, kad vienas aukščiausių pareigų užėmęs politikas turėjo ne tik neskaidrią ir kriminalinę praeitį, bet galimai ir dabartį“, – priduria organizatoriai.
„Gėdos diena“ vadina laiką, kai bus galutinai sutarta dėl naujosios koalicijos
Protestą „Gėdos diena“ organizuoja rašytojas, visuomenininkas Justinas Žilinskas, liepos protesto „Sureikšminkim“, vykusio visuomenėje kilus nepasitenkinimui dėl atsistatydinusio premjero Gintauto Palucko verslo ryšių ir neatsakytų klausimų, organizatoriai Robertas Koroliovas ir Mantas Meškerys, taip pat „Laisvės TV“ ir jos vadovas Andrius Tapinas.
„Gėdos diena ateis tada, kai socialdemokratai, dar kartą sulaužę savo žodį, valdyti perduos šalį į rankas partijai „Nemuno aušra“, vadovaujamai teismo pripažinto šmeižiko ir melagio, bei prijungs prie jų Tomaševskiui paklusnius žmones, prieš sankcijas rusijai ir baltarusijai nusiteikusius politikus, antivakserių ideologus ir referendumo kartelės mažintojus“, – teigia organizatoriai.
„Tai bus diena, kai gimsta naujoji valdančioji koalicija – Gėdos diena. Bet jiems jau seniai negėda. O mums?“ – klausia jie.
Protestas organizuojamas antradienį panašiu metu Seime vyksiant balsavimui dėl naujosios socialdemokratų deleguotos premjerės, laikinosios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės.
Anksčiau penktadienį jungtis prie koalicijos galutinai apsisprendė „valstiečiai“, koalicinę sutartį planuojama pasirašyti kitos savaitės pradžioje.
Nauja dauguma formuojama po to, kai, teisėsaugos tyrimų dėl verslo ryšių sulaukusiam buvusiam premjerui G. Paluckui pasitraukus iš pareigų, atsistatydino visa Vyriausybė.
Po praėjusių Seimo rinkimų socialdemokratams suformavus koaliciją su „Nemuno aušra“ ir demokratais, vyko du protestai „10 minučių tylos“, kuriais išreikštas nepasitenkinimas sudaryta sutartimi su „aušriečiais“, vedamais Remigijaus Žemaitaičio, Konstitucinio Teismo (KT) pripažinto antisemitiniais pareiškimais sulaužiusiu Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidusiu Konstituciją.
Šią liepą taip pat organizuotas protestas „Sureikšminkim“, nepasitenkinimui visuomenėje kilus po tiriamosios žurnalistikos centro „Siena“ ir „Laisvės TV“ atliktų tyrimų apie vėliau atsistatydinusio premjero G. Palucko ir jo šeimos verslo ryšius.
