Puchovičius pripažįsta, kad kandidatas į aplinkos ministrus – šeimos draugas

„Mes bendrų ryšių neturėjom, jis tiktai konsultavo mano įmonę, kur aš esu akcininkas, dabar jau jokios veiklos ten nevykdau. Jisai dėl paskolų suteikimo buvo kaip konsultantas“, – žurnalistams antradienį Seime sakė R. Puchovičius.
„Jis atėjo kartu su manim į tą partiją, tai irgi tas buvo visiems žinoma. Taip, mes esame draugai ir šeimomis draugaujame, tai čia kažkokių problemų, kur nori padaryti, mes tikrai – ir aš, ir kiti – nematome“, – teigė jis.
„Aušrietis“ tikino, kad šie ryšiai neturės jokios įtakos priimant sprendimus, jis į ministerijos darbus neketina kištis.
„Aš prieš tai devynis mėnesius nieko nesiekiau ir dabar tikrai nesieksiu. Aš atėjau į politiką daryti darbus ir jokių privačių interesų tikrai nebuvo ir nebus“, – teigė R. Puchovičius.
Tuo metu kandidatas į kultūros ministrus susijęs giminystės ryšiais su „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio šeima – Ignoto Adomavičiaus žmona yra jo brolienės sesuo.
„Čia yra Remigijaus brolio žmonos sesers vyras. Tai jokių ryšių Žemaitaitis su Ignu neturi“, – sakė politikas.
„Mes visi giminės, mes gi visi atėjome nuo Adomo ir Ievos, jeigu taip žiūrint. Tai aš manau, kad tikrai čia negalima taip skaityt, kad jis yra ten „švogeris“ ar svainis, ar dar kažkaip“, – kalbėjo politikas.
Mes visi giminės, mes gi visi atėjome nuo Adomo ir Ievos, jeigu taip žiūrint.
BNS rašė, kad dabartinio aplinkos viceministro K. Žuromsko kandidatūrą į ministrus pasiūlė „Nemuno aušra“ vietoj prieš tai G. Nausėdos atmesto Povilo Poderskio kandidatūros.
K. Žuromskas dirba aplinkos viceministru, o I. Adomavičius yra Seimo vicepirmininko Raimondo Šukio patarėjas.
Abu jie pernai su „Nemuno aušra“ dalyvavo Seimo rinkimuose, tačiau nebuvo išrinkti. K. Žuromskas BNS pirmadienį patvirtino prieš maždaug mėnesį išstojęs iš partijos.
34-ių K. Žuromskas iki politinės karjeros pradžios dirbo nekilnojamojo turto kompanijoje „RE/MAX“, vėliau buvo sutelktinio finansavimo platformos „Profitus“ verslo plėtros vadovas, o keleri metai iki Seimo rinkimų vadovavo mažajai bendrijai „Redplyta“.
Tuo metu 42-ių I. Adomavičius yra dirbęs įvairiose darbovietėse, bet penkerius metus iki Seimo rinkimų buvo įmonės „Bravopasta“ komercijos direktorius, anksčiau apie septynerius metus užsiėmė šaldytų maisto produktų gamyba.
Jis 2010–2024 metais priklausė Liberalų sąjūdžiui, šiuo metu dirbančiam opozicijoje. Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą baigęs I. Adomavičius kandidato į Seimą anketoje skelbė dalyvaujantis bažnyčios chore.
Naujausi komentarai