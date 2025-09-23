Žuromskas teigia sutaręs su premjere, kad urėdija liktų Aplinkos ministerijai

„Susitarėme, kad įvedus atskirą viceministro portfelį į visa tai, priėmus papildomų kompetencijų, tai (VMU pavaldumas – BNS) galėtų likti Aplinkos ministerijoje“, – po pokalbio su prezidentu Gitanu Nausėda pirmadienį vėlai vakare nuotoliu žurnalistams antradienį sakė K. Žuromskas.
„Pavyko susitarti su pačia premjere dar vakar ryte, kad miškai turi likti Aplinkos ministerijoje, jei būtų atsižvelgta ir pastiprinta pati politinė pozicija Aplinkos ministerijoje, įsteigiant galbūt papildomą etatą“, – kalbėjo jis.
Antradienį Seimui teikiamoje Vyriausybės programoje numatytas siekis VMU perduoti Žemės ūkio ministerijai.
Anot K. Žuromsko, paskirtoji premjerė jam pabrėžė, kad miškų politikai Aplinkos ministerijoje trūksta dėmesio.
„Keisti Vyriausybės programą yra labai sudėtinga arba nelabai įmanoma šiuo etapu. Reikės įmantriau ir kitaip pasižiūrėti į priemonių planą. Bet ji (I. Ruginienė – BNS) mato, kad ministerijai trūksta papildomų kompetencijų, kad miškų politika galėtų likti“, – antradienį aiškino K. Žuromskas.
G. Nausėda po susitikimo su pretendentu į ministrus aiškino, jog jam buvo svarbu išgirsti K. Žuromsko viziją dėl miškų, kad jų tvarkymo negalima atiduoti Žemės ūkio ministerijai.
Prezidento vyriausiasis patarėjas aplinkos ir infrastruktūros klausimais Ramūnas Dilba antradienį sakė, kad prezidentas ir K. Žuromskas šiuo klausimu laikosi tos pačios nuomonės.
R. Dilbos teigimu, šalies vadovas išgirdo K. Žuromsko pažadą daugiau dėmesio skirti miškų politikai.
„Pats kandidatas jos (programos nuostatos dėl VMU perdavimo ŽŪM – BNS) irgi nepalaiko. Jis pristatė, kad stiprins būtent miškų klausimų kuravimą“, – žurnalistams sakė R. Dilba.
Žada ieškoti balanso tarp interesų grupių
K. Žuromskas žadėjo, jog pradėjęs eiti pareigas ieškos balanso tarp skirtingų interesų grupių, kurių, anot jo, aplink Aplinkos ministeriją yra labai daug.
„Reikėtų daugiau dėmesio skirti į to balanso suradimą. (...) Bandysime ieškoti (...) tarp visų suinteresuotų grupių. Ministerijoje yra labai daug suinteresuotų grupių. Mano nuomone, tai yra pati plačiausia ministerija“, – sakė K. Žuromskas.
„Tarp verslo, mokslininkų, tarp kitų suinteresuotų grupių reikės rasti bendrą sprendimą“, – kalbėjo jis.
Kandidatas taip pat pripažino kartą jau atsisakęs kandidatuoti į ministro postą, kadangi tikėjosi, jog į šias pareigas ateis kitas žmogus arba liks laikinasis ministras Povilas Poderskis.
Vis dėlto dabar jis tikino neketinąs atsisakyti portfelio: „Pradėjau tiesiog dėlioti viduje, ką reikėtų keisti ir ką reikėtų padaryti kitaip. Ir supratau, kad šįkart reikia eiti.“
VMU valdo valstybinius miškus – apie pusę visų Lietuvos miškų. Bendrovė yra tarp daugiausiai mokesčių ir dividendų valstybei sumokančių valstybės valdomų įmonių. Pernai ji uždirbo 75,1 mln. eurų grynojo pelno ir sumokėjo 26,3 mln. eurų dividendų.
I. Ruginienė praėjusį penktadienį pareiškė, kad nepaisant naujosios Vyriausybės planų perduoti VMU pavaldumą Žemės ūkio ministerijai, jos vadovaujamas ministrų kabinetas neketina nusisukti nuo miškų apsaugos.
