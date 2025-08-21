Rėžė be užuolankų: potenciali koalicija – prorusiška

„Iš pliusų turbūt galima vardinti, kad tai yra kol kas baltas lapas, didžia dalimi baltas lapas, o kuo jis pildysis, tai tiktais laikas parodys. Tačiau, nepaisant to, yra nemažai rizikų“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė opozicinės Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūnas Mindaugas Lingė.
„Prezidentas teikia kandidatūrą, kurios aplinkoje mato rizikas. Pati kandidatė renkasi dirbti su aplinka, kuri kelia rizikas, kad ji gali tapti prorusiškiausia koalicija per visą Europos Sąjungos buvimo laikotarpį, kiek Lietuva yra turėjusi“, – teigė jis.
Įvardindamas įžvelgiamas kandidatės keliamas rizikas, politikas įvardijo jos šeimyninius ir giminystės ryšius Rusijoje.
„Žinant kokia tai yra jautri sritis ir kaip gali būti manipuliuojama toje šalyje ir netgi prieita prie įvairių gal net ir šantažo priemonių, tai tų rizikų tikrai matome ne vieną ir visos jos daugiau mažiau susijusios su nacionalinio saugumo interesais, o šiame geopolitiniame laike, ko gero, turbūt svarbesnio prioriteto nėra“, – kalbėjo M. Lingė.
Kaip rašė BNS, I. Ruginienė viešojoje erdvėje sulaukė klausimų ne tik dėl giminių Rusijoje ir vizitų į šią šalį, bet ir dėl vyro verslų bei per metus baigtų miškininkystės mokslų.
Konservatoriai trečiadienį kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą (VSD) prašydami susipažinti su informacija apie I. Ruginienę iki jos paskyrimo į pareigas.
„Mes norim turėti motyvuotą, visapusišką vertinimą kandidatės į premjeras, todėl tikrai neatsisakom galimybės ir susitikti, kaip tai numato Seimo statutas, ir kalbėtis frakcijoje. Ir, be abejo, laukiame ir Valstybės saugumo departamento sprendimo, ar bus leista susipažinti su ta informacija“, – sakė M. Lingė.
Opozicinio Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen tvirtino, kad frakcija I. Ruginienės kandidatūros nepalaikys dėl jos politinio požiūrio, kompetencijos trūkumo.
Mums labai stigo konkretumo jos atsakymuose.
„Jos politikos turinys, tai yra kairioji premjerė, kairioji vyriausybė, dar labiau radikaliai kairioji, negu buvo iki tol, ir mūsų pažiūros į daugelį esminių klausimų, suprantama, susijusių su ekonomika, su mokesčiais, iš esmės skiriasi“, – žurnalistams ketvirtadienį Seime sakė politikė.
„Kitas dalykas – kiek teko bendrauti su Inga Ruginiene kaip su socialinių reikalų ministre, nepaisant to, kad tai yra, atrodytų, jos sritis, mums labai stigo konkretumo jos atsakymuose“, – teigė ji.
V. Čmilytė-Nielsen pabrėžė, kad liberalams nepriimtina ir planuojama naujoji politinė sąjunga.
„Dar neaišku, kokios koalicijos ministre pirmininke ji bus, bet aišku jau viena, kad tai bus koalicija su „Nemuno aušra“, – sakė liberalų lyderė.
„Ingos Ruginienės negirdėjome nei vieno pasakymo, kur ji kažkiek tai griežčiau atsilieptų ir apie Gintauto Palucko situaciją, ir apie bendradarbiavimą su Remigijumi Žemaitaičiu ir su jo politine jėga. Tai mums irgi atrodo nepriimtina. Kaip matote, priežasčių balsuoti prieš pakankamai“, – kalbėjo ji.
Kaip rašė BNS, derybas dėl naujos koalicijos socialdemokratai pradėjo iš pareigų pasitraukus eskpremjerui Gintautui Paluckui. Prie jos prisijungti kviečiama „Nemuno aušra“ ir „valstiečiai“. Dabartiniai partneriai Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į koaliciją nebuvo pakviesti.
Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį Seimui pateikė socialdemokratės Ingos Ruginienės kandidatūrą į premjero pareigas.
Opoziciniai konservatoriai ir liberalai vėliau ketvirtadienį frakcijose susitiks su I. Ruginiene.
