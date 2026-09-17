 Ričardas Malinauskas sumokėjo 60 tūkst. eurų baudą ir galės dalyvauti mero rinkimuose

Ričardas Malinauskas sumokėjo 60 tūkst. eurų baudą ir galės dalyvauti mero rinkimuose

2026-09-17 15:46
Ainis Gurevičius (BNS)

Buvęs Druskininkų meras Ričardas Malinauskas ketvirtadienį sumokėjo teismo jam skirtą 60 tūkst. eurų baudą.

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<span>Ričardas Malinauskas sumokėjo 60 tūkst. eurų baudą ir galės dalyvauti mero rinkimuose</span>
Ričardas Malinauskas sumokėjo 60 tūkst. eurų baudą ir galės dalyvauti mero rinkimuose / Asociatyvi T. Biliūno / BNS nuotr.

„Šiandien gavome pranešimą, kad bauda sumokėta“, – BNS patvirtino Kauno apygardos teismo atstovė Vija Kudzienė.

Sumokėjęs baudą R. Malinauskas galės kandidatuoti į mero postą kitąmet vyksiančiuose rinkimuose.

Lietuvos apeliacinis teismas pirmadienį atmetė R. Malinausko skundą kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu ir neteisėto praturtėjimo byloje.

Kauno apygardos teismas pernai eksteisėjų korupcijos byloje kaltu pripažintam R. Malinauskui skyrė 60 tūkst. eurų baudą ir konfiskavo 30 tūkst. eurų.

Apeliacinio teismo sprendimas įsigaliojo iškart, todėl Vyriausioji rinkimų komisija ketvirtadienį panaikino Druskininkų mero R. Malinausko įgaliojimus anksčiau laiko.

Šiame straipsnyje:
Ričardas Malinauskas
bauda
Druskininkai
mero rinkimai

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