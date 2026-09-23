Robertas Kaunas: amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks spalio pabaigoje

„Šiuo metu vyksta pasiruošimo procesas, logistiniai sprendimai, ir spalio pabaigoje du batalionai atvyks į Lietuvą“, – telefonu iš Jungtinių Valstijų sakė ministras.
Pasak R. Kauno, karių skaičius išliks panašus, koks buvo anksčiau – apie tūkstantį.
„Vienas batalionas bus sunkusis, tai reiškia, kad atvyksta ir sunkioji ginkluotė, kitas batalionas bus inžinerinis, kuris padės mūsų divizijos vystymui, sienos apsaugos ir gynybos sprendimams. Tai yra tikrai kompleksiškai geras sprendimas mūsų regiono ir valstybės saugumui užtikrinti“, – kalbėjo gynybos ministras.
Tarp į Lietuvą atvyksiančios ginkluotės – ir tankai „Abrams“.
Amerikiečių kariai, kaip ir anksčiau, Lietuvoje tarnaus devynis mėnesius.
Trečiadienį lankydamasis Pentagone R. Kaunas karių dislokavimo klausimą aptarė su JAV gynybos sekretoriaus pavaduotoju Elbridge'u Colby (Eldbridžu Kolbiu).
„Pasiūliau sekretoriaus pavaduotojui Colby apsvarstyti galimybę ateityje turėti ir nuolatinę Jungtinių Amerikos Valstijų karių bazę Lietuvoje, – sakė ministras. – Jokių sprendimų šiuo metu nėra, buvo pabrėžta, kad Lietuva yra matoma kaip tikrai patikima sąjungininkė, lyderė, kuri imasi iniciatyvos investuoti į savo saugumą. Tad šitas klausimas yra dabar atviras ir diskutuosime.“
Kaip rašė BNS, Lietuvoje rotaciją šią vasarą baigė daugiau nei tūkstantis JAV karių.
Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą.
Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1,5 tūkst. JAV karių.
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