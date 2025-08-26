Ruginienė: jaučiuosi nerami

„Aš šiandien dar iki balsavimo jaučiuosi nerami. Kiekvienas iš mūsų jaučiamės neramūs“, – LRT radijui sakė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) laikinai vadovaujanti politikė.
Jei parlamentas jos kandidatūrai pritartų, I. Ruginienė jau kitą dieną pradėtų pokalbius su kandidatais į naujosios Vyriausybės ministerijų vadovus.
„Jeigu šiandien Seimas patikės man ministrės pirmininkės poziciją, tai jau nuo rytojaus pradėsiu aktyvius susitikimus su ministrais. Noriu su kiekvienu pasikalbėti, pasidalinti nuomonėmis“, – sakė ji.
I. Ruginienė teigė, kad pokalbių seriją yra pasiruošusi pradėti tiek su laikinaisiais ministrais, tiek su naujais kandidatais į Vyriausybę.
„Tą bandysiu daryti kuo greičiau, kuo operatyviau“, – teigė I. Ruginienė, pakartodama, kad kiekvienai ministerijai vadovauti turi bent po kelis kandidatus.
„Į vieną poziciją yra daugiau (kandidatų – ELTA), į kitą mažiau. Tikrai yra ne vienas kandidatas, nes ruošiuosi įvairioms aplinkybėms“, – sakė socialdemokratė.
I. Ruginienės kandidatūrą į Vyriausybės vadoves praėjusią savaitę Seimui pateikė prezidentas Gitanas Nausėda. Dėl pretendentės Seimas balsuos atvirai – naujos premjerės kandidatūros patvirtinimui užtenka paprastos balsų daugumos.
Žada sprendimus dėl partnerystės, nepaisant „valstiečių“ nepalaikymo
Kandidatė į premjeres I. Ruginienė sako, kad Seimas priims vienokius ar kitokius sprendimus dėl lyčiai neutralios partnerystės, nors jų ir nepalaikys naujieji koalicijos partneriai „valstiečiai“.
„Konstitucinio Teismo sprendimo, matyt, ignoruoti negalime, todėl vienokie ar kitokie sprendimai tikrai bus, o šiandien Teisingumo ministerija jau dirba ties projektu“, – LRT radijui antradienį sakė I. Ruginienė.
Pirmadienį pasirašius naują valdančiosios koalicijos sutartį, į atskirą priedą išskirti klausimai, kuriais Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nariai nepritars. Tarp jų – partnerystės ir vienos lyties asmenų santuokos įteisinimas.
BBNS rašė, jog šių metų balandį Konstitucinis Teismas (KT) paskelbė, kad Civiliniame kodekse numatytas partnerystės institutas prieštarauja Konstitucijai, nes jame įrašyta tik sąjunga tarp vyro ir moters, o tos pačios lyties asmenų santykiai nėra įtvirtinti.
Be to, prieštaraujančiu pagrindiniam įstatymui pripažinta Civilinio kodekso nuostata, kad normos dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos įsigalioja nuo atskiro įstatymo, reglamentuojančio partnerystės įregistravimą, įsigaliojimo momento.
Taip KT atvėrė galimybę lyčiai neutralią partnerystę Lietuvoje registruoti per teismus, kol Seimas nepatvirtins detalesnės tvarkos, kaip turi būti reglamentuojami kartu gyvenančių nesusituokusių porų santykiai.
Anot I. Ruginienės, koalicija yra sutarusi partnerystės klausimu balsuoti laisvai, tačiau priimant šiuos sprendimus tikimasi opozicijos paramos.
Visgi ji teigė nenorinti, kad partnerystės tema toliau priešintų visuomenę, ir žada stengtis dėl jos įtikinti ir didžiausius skeptikus.
„Tam reikia, matyt, didesnių diskusijų, kompromisų ieškojimo ir, manau, padarysime“, – sakė socialdemokratė.
Lyčiai neutralią partnerystę parlamente mėginta įteisinti ne kartą, bet nesėkmingai.
Atmeta kritiką dėl lyderystės stokos koalicijos derybose
I. Ruginienė antradienį atmetė kritiką dėl jos lyderystės stokos derantis dėl valdančiosios koalicijos sudarymo ir žada eidama pareigas svarbiausiais klausimais diskutuoti su ją deleguojančiais socialdemokratais.
„Aš nežinau, kodėl visiems atrodo, kad buvau atsitraukusi. Jeigu tu viešai nebėgi į pirmas eiles komentuoti, tai nereiškia, kad tu procese nedalyvauji“, – LRT radijui antradienį sakė politikė.
„Reikia suprasti vieną dalyką, kad Socialdemokratų partija – tai ne vieno asmens partija. Tai daugybė žmonių, kurie dalyvauja procesuose, ir aš labai džiaugiuosi, kad šio proceso metu buvome įtraukę didžiąją partijos dalį“, – pridūrė ji.
Pirmadienį po daugiau nei savaitę trukusių derybų valdančiosios koalicijos sutartį pasirašė socialdemokratų, „Nemuno aušros“ ir „valstiečių“ frakcijos.
Ji teigė, kad svarbiausius sprendimus einant pareigas ketina derinti su partija.
Aš manau, kad didesnis ir platesnis diskusijų ratas yra labai sveika.
„Aš manau, kad didesnis ir platesnis diskusijų ratas yra labai sveika. Aš atstovauja Socialdemokratų partijai, todėl įsiklausymas į jų balsą yra labai svarbus“, – kalbėjo socdemė.
Politikė tvirtino, kad socialdemokratai neturėjo didelio pasirinkimo formuodami naująją koaliciją, pasirinko partnerius, su kuriais programinės nuostatos sutapo geriausiai.
Antradienį prie valdžios institucijų dėl koalicijos sudėties vyks protestas.
BNS rašė, kad visuomenininko Andriaus Tapino ir kitų aktyvistų organizuojamas protestas „Gėdos diena“ prasidės prie Prezidentūros, vėliau mitinguotojai rengs eitynes prie Seimo.
I. Ruginienė sakė nežinanti, ar dėl tvirtinimo premjere procedūrų spės išeiti susitikti su protestuotojais, tačiau teigė besidžiaugianti pilietiniu visuomenės aktyvumu.
Mitingo organizatorių peticijoje teigiama, kad pirmadienį sudaryta socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų Seime koalicija „kelia didelę grėsmę Lietuvos valstybingumui ir prestižui“.
Joje prašoma neskirti „aušriečių“ bei Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) narių ministrais būsimojoje Vyriausybėje.
„Koalicijos formavimas nėra tas pasirinkimas, kuomet ateini ir turi tūkstantį įvairių obuolių ir gali pasirinkti, ką nori. Pirmiausia reikia gerbti mūsų rinkėjų nuomonę, jie savo valią išreiškė, todėl šiandien Seime yra įvairios partijos, kurios atstovauja savo rinkėjų balsui“, – sakė I. Ruginienė.
Ji taip pat pakartojo turinti po kelis kandidatus į kiekvieną ministeriją ir žada „kuo greičiau, kuo operatyviau“ užsiimti naujosios Vyriausybės suformavimu.
