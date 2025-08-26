Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į premjero postą

Už tai balsavo 78 Seimo nariai, prieš buvo 35, susilaikė 14 parlamentarų.
I. Ruginienės kandidatūrą palaikė 50 socialdemokratų, 16 „aušriečių“, devyni „valstiečių“ frakcijos atstovai, tarp jų ir koalicijai nepritarę Ignas Vėgėlė bei Rimas Jonas Jankūnas. Už naująją Vyriausybės vadovę balsavo ir Mišriai Seimo narių grupei priklausantys Artūras Zuokas, Vitalijus Šeršniovas, Viktoras Fiodorovas.
„Mano didžiausia svajonė kadencijos pabaigoje atsistoti vėl taip pat prieš jus ir pasakyti, kad kartu galėjome nudirbti labai labai svarbius darbus. Aš tvirtai pasiryžusi ir dirbsiu su visais. Reikės ateiti į frakciją, kvieskite ir net jeigu bus nepatogūs klausimai“, – prieš balsavimą sakė I. Ruginienė.
Kalbėdama apie būsimus sprendimus ji teigė ieškosianti kompromisų.
„Kompromisas yra tvarus sprendimas“, – tvirtino politikė.
Ji žadėjo palaikyti gerus santykius su Lenkija ir pirmųjų užsienio vizitų vykti būtent į šią kaimyninę valstybę bei Ukrainą, normalizuoti santykius su Kinija.
Pareigas I. Ruginienė pradės eiti, kai prezidentas pasirašys dekretą dėl jos paskyrimo premjere ir ji drauge su nauju Ministrų kabinetu prisieks Seime.
44-erių I. Ruginienė – politikos naujokė. Į šią sritį ji pasuko pernai rudenį įstodama į Lietuvos socialdemokratų partiją ir su ja dalyvaudama Seimo rinkimuose. Partijai juos laimėjus, I. Ruginienė gavo socialinės apsaugos ir darbo ministrės portfelį.
Prieš tapdama politike ji ėjo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkės pareigas.
I. Ruginienė turi kelis aukštojo mokslo diplomus: 2005 metais Vilniaus universitete tapo visuomenės sveikatos magistre, 2015 metais Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje įgijo miškų valdymo bakalauro laipsnį, 2022 metais Mykolo Romerio universitete gavo darbo teisės magistrą.
Seimui pritarus kandidatūrai, I. Ruginienė ne daugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį Ministrų kabinetą ir Vyriausybės programą. Jai taip pat turės būti pritarta per balsavimą.
Vyriausybę formuos trys Seimo frakcijos – Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS), pirmadienį pasirašiusios valdančiosios koalicijos sutartį.
Būtent dėl trijų 82 atstovus turinčių parlamentinių frakcijų susitarimo formuoti valdančiąją daugumą prie Seimo, Nepriklausomybės aikštėje, rengiamas protestas „Gėdos diena“.
BNS rašė, kad naujos Vyriausybės prireikė liepą iš premjero pareigų pasitraukus Gintautui Paluckui, tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.
