Ruginienė: ne Žemaitaitis mane paskyrė, ne jis ir atleis

„Pirmiausiai – ne Žemaitaitis mane paskyrė, ne jis ir atleis. Koalicinė sutartis galioja ir visiškai šitie procesai jai įtakos nedaro“, – pirmadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė.
Prezidento argumentai dėl P. Poderskio ir M. Jablonskio skamba rimtai
I. Ruginienė nurodė, kad Povilo Poderskio ir Mindaugo Jablonskio kandidatūras atmetęs Gitanas Nausėda paaiškino tokio sprendimo argumentus, kurie, anot paskirtosios premjerės, „skamba rimtai“.
„Prezidentas turėjo ilgesnį laiką susipažinti ir su įvairių tarnybų atėjusia informacija, pasišnekėti detaliau su kandidatais. Na, ir prezidento argumentai tikrai skamba rimtai“, – kalbėjo ji, nesutikdama su R. Žemaitaičio mintimis, esą atmesdamas kandidatus šalies vadovas ją pažemino.
„Pateikiau geriausia, ką tuo metu turėjau. Ir nepamirškime, kad procesas buvo sudėtingas. Buvo paskutinė diena, kada turėjo išeiti dekretas. Tai mes tikrai negalėjome užgaišti nei penkių minučių“, – kalbėjo 20-osios Vyriausybės vadovė.
„Man atrodo, reikia tiesiog nusiraminti, nustoti politikuoti, o pradėti imtis darbų ir ieškoti tinkamų kandidatų“, – aiškino I. Ruginienė.
Nori tęsti darbą su esamais koalicijos partneriais
Paskirtoji premjerė taip pat teigė, jog, nepaisant R. Žemaitaičio pasisakymų, socialdemokratai nori išsaugoti dabartinę valdančiąją daugumą ir yra pasiruošę tęsti bendradarbiavimą su „aušriečiais“.
„Aš (…) matau darbą su šita koalicija. Tikrai ne mes norime išeiti iš koalicijos. Ir mes norėtume, kad joks partneris neišeitų iš koalicijos. Mes norėtume dirbti šitoje koalicijoje. Mes esame suplanavę ir sustygavę darbus“, – sakė Vyriausybės vadovė.
„Aš savo partnerius vertinu rimtai ir labai norėčiau, kad partneriai šitą procesą vertintų taip pat rimtai“, – akcentavo ji.
