Ruginienė pakomentavo situaciją dėl kūdikio mirties

„Pirmiausia noriu pareikšti nuoširdžią užuojautą šeimai dėl vaikelio netekties. Tai didžiulė nelaimė, todėl šioje situacijoje pirmiausia turime išlikti jautrūs šeimai ir neskubėti su vertinimais“, – portalui „15min“ ketvirtadienį sakė ministrė.
„Šiuo metu aiškinamasi dėl visų šio atvejo aplinkybių, vyksta ir vaikelio mirties aplinkybių tyrimas. Turime sulaukti faktų bei daugiau informacijos ir tik tada galėsime objektyviai bei atsakingai vertinti tiek situaciją šeimoje, tiek institucijų veiksmus ir priimtus sprendimus“, – kalbėjo ji.
Kaip skelbė „15min“, Kauno klinikose sekmadienį mirus dviejų mėnesių kūdikiui, šeima sužinojo apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimą paimti visus septynis vaikus, įskaitant ir mirusią mergaitę.
Tarnyba sako, kad priimdama tokį sprendimą apie vaiko mirtį dar nebuvo informuota.
Mirusio kūdikio tėvams atstovaujanti teisininkė Dalia Jasevičienė portalui teigė, kad vaiko motina su sergančiu kūdikiu atvyko į Kauno klinikas, kur ligoninės socialinė darbuotoja, nesulaukusi diagnozės ir matydama tik simptomus, kreipėsi į Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą dėl galimai netinkamo motinos elgesio.
Tarnyba, pasitikslinusi informaciją su ligonine, priėmė sprendimą paimti vaiką iš šeimos.
D. Jasevičienės teigimu, sprendimas priimtas dėl visų septynių šeimos vaikų, tačiau jis dar nėra patvirtintas teismo. Anot jos, sprendimas iš šeimos paimti vaikus buvo priimtas liepos 27 dieną, pirmadienį, o apie kūdikio mirtį sužinota liepos 28-ąją.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sako, kad sprendimas iš ukmergiškių šeimos paimti jų kitus šešis vaikus galėtų būti atšauktas, jei tėvai sutiktų bendradarbiauti.
Minėta šeima vaikų teisėms žinoma nuo 2018 metų.
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