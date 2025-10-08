 Ruginienė: rimtų diskusijų apie tai nėra

2025-10-08 09:46
Saulius Jakučionis (BNS)

Premjerė Inga Ruginienė sako, kad rimtų diskusijų socialdemokratų partijoje dėl koalicijos sudėties peržiūros nevyksta, bet „tokia galimybė visada gali būti“.

„Kol kas tokių rimtų diskusijų apie tai nėra, bet tokia galimybė visada gali būti, nes tai priklauso ir nuo aplinkybių, ir pačių partnerių tarpusavio sąveikos ir noro“, – žurnalistams Kaune trečiadienį sakė I. Ruginienė.

Premjerė teigė norinti, kad valdantieji būtų susitelkę į darbus, o jeigu bent vienas iš partnerių mano kitaip ar turi kitus prioritetus, tada „neatmetame galimybės svarstyti (pokyčius – BNS).

BNS rašė, kad valdančiųjų socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius antradienį pareiškė neatmetantis, jog partijai savaitgalį susirinkus į tarybą, joje bendruomenė gali kelti klausimus dėl tolimesnės koalicijos sudėties.

