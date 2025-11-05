Rusijai – dar viena protesto nota dėl tęsiamų masinių Ukrainos apšaudymų

„Notoje smerkiami išpuoliai prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą, dėl kurių fiksuojami elektros ir vandens tiekimo sutrikimai“, – teigiama pranešime.
Ministerija taip pat pabrėžia, kad Rusijos vykdomi civilių gyventojų ir civilinių objektų, tokių kaip vaikų ligoninė Chersone, apšaudymai įrodo, jog agresorė siekia padaryti gyvenimą neįmanomą arčiausiai fronto linijos esančiose Ukrainos vietovėse.
„Tai, kad Rusijos institucijos koordinuotais veiksmais siekia išvaryti Ukrainos civilius gyventojus iš jų gyvenamosios vietos, konstatuojama ir praėjusią savaitę pristatytoje Jungtinių Tautų Nepriklausomos tarptautinės Ukrainos tyrimo komisijos ataskaitoje“, – nurodo URM.
Lietuva ragina Rusiją nedelsiant sustabdyti dronų bei raketų atakas ir kitus veiksmus, kuriais terorizuojami Ukrainos civiliai gyventojai, įskaitant deportacijas, bei laikytis tarptautinės humanitarinės teisės.
Vilnius taip pat pakartotinai reikalauja, kad Maskva nutrauktų agresiją prieš Ukrainą, išvestų savo okupacines pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos ir atlygintų visą dėl Rusijos agresijos Ukrainos patirtą žalą.
Nuo plataus masto karo pradžios 2022 metais Lietuva Rusijai yra įteikusi ne vieną notą. Pastarąjį kartą – spalio pabaigoje.
