Sabatauską Seime galintis pakeisti Vinokuras: apie tokią situaciją dabar net negalvoju

Tiesa, pats politikas sako kol kas apie tai negalvojantis.
„Anksti apie tai kalbėti, apie tokią situaciją dabar net negalvoju. Šiuo metu esu susitelkęs į darbus premjerės komandoje“, – Eltai teigė T. Vinokuras.
Savo ruožtu I. Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas tikina, kad suprantant situaciją, premjerė jau yra apsvarsčiusi, kas komandoje galėtų pakeisti T. Vinokurą.
„Premjerei ir visai komandai, žinoma, būtų apmaudu, jei toks kompetentingas žmogus kaip Tadas Vinokuras paliktų komandą. Vis dėlto, įvykus tokiam sprendimui, neabejotinai jis galėtų tinkamai prisidėti prie šaliai svarbių darbų būdamas Seimo nariu. Kas galėtų pakeisti Tadą Vinokurą pareigose, šiuo metu negalėčiau pasakyti, tačiau, suprantant situaciją, Premjerė yra apsvarsčiusi galimus variantus“, – Eltai teigė I. A. Dobrovolskas.
T. Vinokuras šiuo metu eina ministrės pirmininkės patarėjo ryšių su Seimu klausimais pareigas. Sudarinėjant naująją Vyriausybę, rugpjūtį I. Ruginienė buvo įvardijusi T. Vinokurą kaip galimą kandidatą į kultūros ministrus.
Iki darbo I. Ruginienės komandoje, jis šias pareigas užėmė dabar jau atsistatydinusio premjero Gintauto Palucko komandoje. Anksčiau T. Vinokuras dirbo LSPD atstovu spaudai, yra baigęs muzikologijos ir filosofijos bakalauro studijas „Berklee“ muzikos koledže JAV, meno ir politikos magistro – Londono universitete „Goldsmiths“, šiuo metu yra šio universiteto politikos mokslų doktorantas.
ELTA primena, kad antradienį Seimui buvo pateikta J. Sabatausko kandidatūra į KT teisėjus.
