Seimas: Kelių fondo lėšas bus galima naudoti paprastajam valstybinės reikšmės kelių remontui

Buvusio susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio siūlymu, ne daugiau nei 50 proc. visų fondo lėšų bus galima skirti paprastiems valstybinės reikšmės kelių remonto darbams. Ši galimybė finansuoti remonto darbus galios tik 2026 metais.
Už iniciatyvą priėmimo etape šią savaitę balsavo 71 parlamentaras.
Anot E. Sabučio, priimtas pasiūlymas leis Kelių fondų lėšas naudoti efektyviau ir naudingiau.
Šiuo metu valstybinių kelių tinklą sudaro apie 21 tūkst. km kelių, iš jų apie 1,7 tūkst. km magistralinių kelių, apie 4,9 tūkst. km krašto kelių, apie 14,5 tūkst. km rajoninių kelių.
Anot projekto, dabar magistraliniuose keliuose eismo intensyvumas svyruoja nuo 5,8 iki 59 tūkst. automobilių per parą, o krovininio transporto intensyvumas – nuo 2,8 iki 8 tūkst. automobilių per parą.
„Via Lietuva“ duomenimis, dabar apie 40 proc. valstybinės reikšmės asfaltuotų kelių neatitinka dangos būklės indekso (DBI) reikalavimų.
ELTA primena, kad pagal Seimo sprendimą kitąmet pradedančio veikti Valstybės kelių fondo finansavimas 2026-aisiais sieks 178,8 mln eurų.
Valstybės biudžete numatyta keliams kitais metais skirti iš viso 815,5 mln. eurų – iš jų KPPP sudaro 436,6 mln. eurų, ES finansinė parama – 200,1 mln. eurų (šiemet skirta 161,2 mln. eurų).
Lyginant su šiemet skirtu finansavimu, kitais metais KPPP skiriama 126,8 mln. eurų mažiau (2025 m. – 563,4 mln. eurų). Tiesa, susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, maždaug 20 mln. eurų KPPP lėšų šiemet sudarė papildomas finansavimas žvyrkelių tvarkymo projektui, tad realus programos finansavimo mažėjimas – maždaug 104 mln. eurų.
Naujausi komentarai