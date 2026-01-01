Pradeda veikti Valstybinis kelių fondas

Tiesa, Seimas gruodį priėmė pasiūlymą, kad tik 2026-aisiais ne daugiau nei pusę Kelių fondo lėšų būtų galima naudoti paprastajam kelių remontui.
Kaip numatyta 2026–2028 m. biudžeto projekte, Kelių fondo finansavimas šiemet sieks 178,8 mln. eurų.
Valstybės biudžete numatyta keliams šiemet skirti iš viso 815,5 mln. eurų – iš jų KPPP sudaro 436,6 mln. eurų, ES finansinė parama – 200,1 mln. eurų (šiemet skirta 161,2 mln. eurų).
Lyginant su šiemet skirtu finansavimu, 2026 m. KPPP skiriama 126,8 mln. eurų mažiau (2025 m. – 563,4 mln. eurų). Tiesa, susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, maždaug 20 mln. eurų KPPP lėšų šiemet sudarė papildomas finansavimas žvyrkelių tvarkymo projektui, tad realus programos finansavimo mažėjimas – maždaug 104 mln. eurų.
Buvo planuojama, kad didžiulę dalį Kelių fondo – apie 200 mln. eurų – sudarys pajamos iš kelių rinkliavos sistemos, vadinamojo e-tollingo. Tiesa, užsitęsus su viešaisiais pirkimais susijusiais teisminiais procesais, sistemos laiku įgyvendinti nepavyko – Seimas e-tollingo įsigaliojimą atidėjo iki 2027-ųjų.
ELTA primena, kad šiuo metu valstybinių kelių tinklą sudaro apie 21 tūkst. km kelių, iš jų apie 1,7 tūkst. km magistralinių kelių, apie 4,9 tūkst. km krašto kelių, apie 14,5 tūkst. km rajoninių kelių.
„Via Lietuva“ duomenimis, dabar apie 40 proc. valstybinės reikšmės asfaltuotų kelių neatitinka dangos būklės indekso (DBI) reikalavimų.
