Vilnių užklupus pūgai fiksuota per 60 eismo įvykių: situaciją sunkina ne tik snygis

„Pirmą eismo įvykį mieste fiksavome apie 6 val. ryto. Nuo tada stebime tas sudėtingesnes eismo sąlygas ir 10 val. duomenimis mūsų eismo valdymo centras yra fiksavęs apie 68 eismo įvykius. Paprastai tiek eismo įvykių sostinėje įvyksta per visą dieną, tad situacija tikrai yra apsunkėjusi“, – savivaldybėje žurnalistams penktadienį sakė „Susisiekimo paslaugos“ (JUDU) direktorė Loreta Levulytė-Staškevičienė.
„Situacija mieste tiek transportui, tiek pėstiesiems yra sudėtinga. Tiesa, penkios mieste dirbančios įmonės nelaukia snygio pabaigos – dirba be sustojimo nuo pat ankstaus ryto. Miesto šaligatviai valomi per mechanizmo plotį, kad kiek galima užtikrintų pėsčiųjų judėjimą. Pilnas išvalymas bus įmanomas tik pasibaigus snygiui, tačiau, kaip numatoma, jis tęsis iki rytojaus popietės, tad darbai iki tol tikrai nesustos“, – teigė savivaldybės atstovas G. Runovičius.
Tuo metu bendrovės „Grinda“ direktorius Jonas Davidavičius tikino, kad įmonė sudėtingoms oro sąlygoms buvo pasiruošusi jau vakar. Anot jo, dabar valymo kokybę apsunkina gausus eismas sostinės gatvėse – jos pilnos automobilių, todėl įranga turi judėti lėčiau, vietomis sniegas spaudžiasi ir virsta ledu.
„Šitam reiškiniui „Grinda“ buvo pasiruošusi jau vakar – iki vidurnakčio darėme prevencinį barstymą, o snygiui prasidėjus visi mechanizmai dirba be sustojimo, planuojame dirbti dar pusantros paros ir sniegą sutvarkyti iki galo. Dabar pagrindinėse gatvėse yra stumiamas sniegas ir barstomas smėlio-druskos mišinys“, – kalbėjo J. Davidavičius.
„Tikimės, kad gyventojai mato ir supranta, kas per situacija yra keliuose, nes sudėtinga yra tai, kad ne tik sninga, bet pikinės valandos ir gatvės yra pilnos automobilių. Todėl gatves išvalyti ir atlikti savo darbą yra sunkiau. Tikimės, kad po nakties situacija bus geresnė“, – tikino bendrovės direktorius.
Viešojo transporto vėlavimai – nuo 15 iki 40 minučių
Kaip teigia JUDU vadovė, dėl nuolatinio snygio ir kelių kokybės vairuotojams tenka rinktis lėtesnį, saugesnį greitį ir laikytis didesnių atstumų tarpusavyje, taip pat elgiasi ir viešojo transporto vairuotojai. Dėl šių priežasčių galimi autobusų bei troleibusų vėlavimai.
„Centrinėje miesto dalyje turime vėlavimus apie 15 minučių, o toliau nuo centro nutolusiose teritorijose viešasis transportas gali vėluoti nuo 20 iki 40 minučių. Palaikome ryšį su įmonėmis ir jei matome, kad kažkurioje gatvėje yra sudėtingesnė situacija – ten siunčiame papildomą įrangą“, – tikino L. Levulytė-Staškevičienė.
„Keleivių informavimas apie eismo situaciją ir viešojo transporto tvarkaraščių pokyčius informuojame švieslentėse bei mobiliosiose programėlėse. Miesto gyventojus ir svečius raginame keliones planuoti su laiko atsarga ir judėti saugiai“, – kalbėjo ji.
Miesto gatves valo penkios įmonės
Anot „Grinda“ direktoriaus J. Davidavičiaus, sudėtingiausia situacija matoma greitosiose Vilniaus miesto gatvėse, nepervažiuojamų pusnių rizika taip pat įžvelgiama mažesnėse, atokiose gatvėse.
„Sudėtingiausia situacija turbūt yra greitosiose gatvėse, nes greitis yra sulėtėjęs, todėl sunkiau yra nustumti sniegą ir efektyviai pravažiuoti visą tą maršrutą. Taip pat sudėtinga ir mažose gatvelėse, kur dar negalėjo atvažiuoti technika“, – kalbėjo jis.
Pasak savivaldybės aplinkotvarkos bendrovės vadovo, riziką kelia ir anksčiau minėtas ledas, kuris keliuose susidaro dėl intensyvaus eismo, sumažėjusio greičio ir susispaudus nenuvalytam sniegui.
„Ledas susidaro tada, kai prie žemesnės temperatūros nebeveikia druska, mašinos važiuoja lėčiau ir prispaudžia sniegą prie kelių. (...) Tokiame šaltyje druskos efektyvumas mažėja, todėl dabar naudojame smėlio ir druskos mišinį. Temperatūrai pradėjus šilti, druska turėtų pradėti veikti, o vietas, kur susidarinėja baltasis, o vėliau ir juodasis ledas, laistysime specialiu druskos tirpalu“, – tikino J. Davidavičius.
Anot sostinės savivaldybės atstovo, sudėtingu laikotarpiu valant miesto gatves prie „Grindos“ darbo prisijungė dar keturios įmonės.
„Palaikant kelių būklę, juos valant bendradarbiaujama su bendrovėmis „Ekonovus“, „Ecoservice“ „Stebulė“, „Šilėja“ bei jau minėta „Grinda“, – vardino savivaldybės Miesto aplinkos skyriaus vedėjas G. Runovičius.
Ekstremalaus įvykio dėl sudėtingų oro sąlygų Vilniaus miesto savivaldybė skelbti neplanuoja.
„Kol kas tikrai ne“, – tikino G. Runovičius.
Kaip skelbta anksčiau, sostinėje be perstojo gausiai sningant, miesto gatves iš viso valo 312 mažosios ir didžiosios technikos mašinų, pranešė savivaldybė.
Pasak jos, šiuo metu valymo technika dirba intensyviausio eismo gatvėse, o IV–V lygio gatvėms bus pasitelkti greideriai iš papildomų rangovų. Nuslūgus transporto pikui, nuvalytas gatves ketinama barstyti smėlio ir druskos mišiniu.
Sudėtingiausia eismo situacija šiuo metu fiksuojama Geležinio Vilko, Ukmergės, Gariūnų, Pavilnionių, Ozo, Kalvarijų, Kareivių, Liepkalnio, Olandų, Narbuto gatvėse, taip pat Laisvės ir Pilaitės prospektuose, Eišiškių ir Molėtų plentuose, Juodajame kelyje ir kituose.
Kaip skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, penktadienio dieną vietomis, daugiausia Pietryčių Lietuvoje, sniegas. Vyraus šiaurės rytų, šiaurės vėjas, jo gūsiai sieks 9–14 m/s, kai kur –15–17 m/s. Oro temperatūra nukris iki 7–12 laipsnių šalčio.
