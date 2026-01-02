Kelininkai prašo kantrybės: sninga ir dar snigs

„Nuo vakar 16 val., kai pradėjo snigti, nuvalyta per 3500 km gatvių“, – skelbė Vilniaus miesto savivaldybės įmonė „Grinda“.
Vilniuje šiuo metu sninga, oro temperatūra apie 0, dienos metu irgi prognozuojamas snygis su pertraukomis, oro temperatūra turėtų būti teigiama.
„Daug sniego ir teigiama temperatūra – prasta kombinacija, tad gatvėse būkite atsargūs, vairuodami laikykitės saugaus atstumo“, – įspėjo „Grinda“.
Savo ruožtu Vilniaus miesto savivaldybė patikino, kad miesto tvarkytojų technika dirba maksimaliu intensyvumu.
„Į pėsčiųjų ir dviračių takus technika išvažiavo nuo 4 val. Šiuo metu miesto viešąsias erdves valo mažoji (159) ir didžioji (111) technika bei 463 darbuotojai. Kadangi Vilniuje yra 4 milijonai kv. m. pėsčiųjų takų, dabar valoma per technikos mechanizmo plotį, o pasibaigus snygiui takai bus valomi visu pločiu. Kaip ir visuomet pirmiausiai valomi laiptai, įkalnės, nuokalnės, viešojo transporto laukimo stotelės“, – teigė savivaldybė.
Savivaldybė prašė gyventojų kantrybės ir supratingumo bei pažymėjo, kad takų mieste – labai daug, todėl pilnai viską nuvalyti užtruks.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) duomenimis, šiandien daug kur protarpiais vyraus krituliai, sniegas, šlapdriba. Kai kur pustys. Vėjas pietinių krypčių, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos.
Vilniaus rajonas. / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Anot sinoptikų, penktadienio rytą Lietuvoje vietomis fiksuota 15–20 cm storio sniego danga.
„Šiandien ryte Lietuvoje buvo tarp -1 ir +3 °C. Remiantis šio ryto duomenimis, vietomis susidariusi daugiau nei 15–20 cm storio sniego danga. Mažiausiai sniego yra Suvalkijoje ir vakariniame šalies pakraštyje“, – pranešė LHMT.
