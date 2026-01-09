Oro sąlygos jaukia viešojo transporto tvarkaraščius: neaptarnaujama viena autobusų stotelė

„Šiandien nuo ryto neaptarnaujama Zuikių stotelė, nes 9 maršruto autobusai negali pravažiuoti Zuikių gatve, esančia miškingoje teritorijoje.
Dėl to šio maršruto autobusai laikinai važiuoja sutrumpinta trasa: 9 maršrutas rieda iki paskutinės Vasarotojų stotelės“, – skelbė „Judu“ ir atsiprašė už laikinus nepatogumus.
Realiu laiku autobusus ir troleibusus galite stebėti čia.
Sostinėje dėl snygio eismo sąlygos – sudėtingos.
Kaip anksčiau pranešė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas, miestą valo 312 mažosios ir didžiosios technikos mašinų ir 407 darbuotojai.
Meras pažymėjo, kad dėl susikaupusio sniego galimi viešojo transporto vėlavimai iki 15 min., o kituose maršrutuose – vėlavimai iki 40 min.
Sudėtingiausia eismo situacija šiuo metu stebima Geležinio Vilko, Ukmergės, Gariūnų, Pavilnionių, Ozo, Kalvarijų, Kareivių, Liepkalnio, Olandų, Narbuto gatvėse, taip pat Laisvės ir Pilaitės prospektuose, Eišiškių ir Molėtų plentuose, Juodajame kelyje ir kituose.
Tokios eismo sąlygos gali tęstis iki rytojaus ryto.
