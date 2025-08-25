Nuo rudens atnaujinami autobusų tvarkaraščiai Vilniuje

„Atnaujinti maršrutai leis tūkstančiams vilniečių greičiau ir patogiau pasiekti mokyklas, darbą ar kitas kasdienes vietas. Šie pokyčiai – tai dar vienas žingsnis į efektyvesnę, patikimesnę ir patrauklesnę viešojo transporto sistemą sostinėje“, – sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
„Pokyčius įgyvendinome atlikę keleivių srautų modeliavimą – duomenimis grįsta analizė leido suplanuoti maršrutus taip, kad pokyčiai leis patenkinti augančius viešojo transporto poreikius, sutrumpins laukimo bei kelionių trukmę ir kartu užtikrins aukštesnę paslaugų kokybę“, – teigė JUDU vadovė Loreta Levulytė-Staškevičienė.
Vidutinė kelionių trukmė Vilniuje kasmet didėja – per pastaruosius metus ji pailgėjo beveik minute: nuo 31,86 minutės 2023 m. iki 32,85 minutės 2024 m. Ši tendencija atspindi bendrą sostinės transporto sistemos apkrovimą ir augančius kelionių srautus. Todėl keleivių siekis taupyti laiką tampa visiškai natūralus ir pagrįstas. Viešojo transporto pokyčiai, kurie užtikrina greitesnes jungtis, trumpesnį laukimą ir patogesnį persėdimą, tampa esminiu sprendimu, padedančiu atliepti šį natūraliai augantį gyventojų poreikį.
Fabijoniškių ir Perkūnkiemio maršrutų pokyčiai ir plėtra
Nuo rugsėjo 1 d. įsigalios viešojo transporto maršrutų pokyčiai Fabijoniškėse bei Perkūnkiemyje: 3G greitasis maršrutas kursuos trasa „Perkūnkiemis–Centras–Oro uostas“ iki Skalvių žiedo vietoje 5 autobusų maršruto, o 5 autobusų maršrutas „Fabijoniškės–Žalgirio g.–Tuskulėnų g.–Šiaurės miestelis“ nuo šiol kursuos į Fabijoniškių žiedą (vietoje ankstesnio 3G). Papildomai Perkūnkiemį aptarnaus 40 autobusų maršrutas „Perkūnkiemis–Fabijoniškės–S. Stanevičiaus g.–Centras“, kuris bus pratęstas nuo Mykolo Lietuvio st. iki Skalvių žiedo, o 52 autobusų maršrutas kursuos nauja trasa „Tarandė–Ukmergės g.–Pašilaičiai” – jis riedės iki Pašilaičių žiedo. 75 autobusų maršrutu „Santariškės–Visorių g.–Šeškinė–Justiniškės–Pilaitė”, kursuos Visorių gatve, o 125 autobusų maršrutas “Gabijos progimnazija–Visorių g.–Bajorai–Visoriai” kursuos iki Deivių žiedo.
Prognozuojama, kad kelionių skaičius viešuoju transportu darbo dienomis augs iki 3 tūkst., o ateityje numatant atnaujintų maršrutų dažninimą šis skaičius gali augti iki 5–6 tūkst. Sparčiai augančiame Perkūnkiemio rajone piko metu laukimo laikas trumpės nuo 16 minučių iki 5 vos minučių dėl naujų tiesioginių jungčių su miesto centru, Europos aikštė, Baltasis tiltas, Naujamiesčiu bei didžiausiu miesto persėdimo tašku – Žaliuoju tiltu.
Privežamasis 52 autobusų maršrutas „Tarandė–Ukmergės g.–Pašilaičiai“ keičiasi mažinant maršrutų dubliavimą 3G greitojo maršruto „Perkūnkiemis–Centras–Oro uostas” trasoje, bei kursuos dažniau – 15–17 min piko metu, palyginimui iki šiol kursuodavo 20–25 min dažnumu piko metu. Įgyvendintas maršruto trasos pokytis sukurs persėdimo galimybę Kaimelio st. į 2G greitąjį autobusų maršrutą „Santariškės-Laisvės pr.-Stotis” ir kitus pagrindinius troleibusų 16 ir 19, bei autobusų maršrutus 5, 10, 24, 40. Paminėtas 52 autobusų maršrutas „Tarandė–Ukmergės g. g.–Pašilaičiai” kursuodamas į Pašilaičius, leis patogiai Tarandės gyventojams pasiekti Pašilaičių bei Fabijoniškių mokyklas: Pašilaičių žiedas st. – Žemynos progimnazija, Sporto gimnazija st. – Vilniaus Fabijoniškių gimnazija bei Deivių st. – Gabijos progimnazija ir Gabijos gimnazija.
Be to, Visorių gyventojams atsiras patogesnių galimybių pasiekti Pilaitę, Šeškinę bei Bajorus, nes gyventojai galės naudotis papildomu 75 maršruto autobusu bei 125 autobusu tiesiogiai pasiekti Gabijos progimnazija ir gimnaziją (Deivių st.). Šie pokyčiai didins viešojo transporto patrauklumą bei gerins susisiekimą su švietimo įstaigomis.
Lazdynų ir Lazdynėlių maršrutų pokyčiai ir plėtra
Taip pat nuo rugsėjo įsigalios pokyčiai Lazdynų ir gretimuose rajonuose. 55 autobusų maršrutas „Šiltnamių g.–Laisvės pr.–Fabijoniškės–Santariškės” bus nukreipiamas per Akacijų gatvę ir pratęsiamas iki Šiltnamių žiedo, o 69 autobusų maršrutas „Šiaurės miestelis–Kernavės g. – Lazdynai – Lazdynėliai” važiuos iki Lazdynėlių, jo trasa bus sutrumpinta iki Šiaurės miestelio. 49 autobusų maršrutas „Bajorai–Ateities g.–Didlaukio g.–Žalgirio g.–Lazdynai–Bukčiai” bus pratęstas iki Bajorų, vietoje 69 maršruto, o 59 autobusų maršrutas „Grigiškės–Lazdynai–Laisvės pr.–Žvėrynas” bus nukreiptas per Erfurto gatvę, taip suteikiant Grigiškių gyventojams tiesioginę jungtį su Lazdynų baseinu bei Lazdynų persėdimo tašku.
Šie pokyčiai užtikrins geresnį susisiekimą Lazdynų, Grigiškių ir kitų gretimų rajonų gyventojams. Miestiečiai keliaudami 55 autobusų maršrutu „Šiltnamių g.–Laisvės pr.–Fabijoniškės–Santariškės” Laisvės pr. jungtimi nuo šiol Lazdynų ligoninę pasieks 5 min greičiau, o Jonažolių ir Miškinių kvartalų gyventojai atvirkščiai Laisvės pr. kryptimi, nes maršruto trasa taps tiesesnė ir mažiau dubliuos kitų maršrutus Architektų gatvėje.
Lazdynėlių gyventojai nuo šiol galės pasinaudoti dar vienu maršrutu – 69 autobusų maršrutu „Šiaurės miestelis–Kernavės g. – Lazdynai – Lazdynėliai”, kuris sukurs tiesiogines viešojo transporto susisiekimo jungtis su Žvėrynu, Šnipiškėmis bei Šiaurės miesteliu, o Lazdynuose pasiekti Ąžuolyno progimnaziją.
Grigiškių gyventojai galės 15 min. greičiau pasiekti Lazdynų baseiną ir Lazdynų persėdimo tašką negu dabar keliaudami nei dabar 68 autobusų maršrutu „Lazdynai–Mūrinė Vokė–Lentvaris–Grigiškės”, taip pat patogiau pasiekti – Vilniaus „Minties” gimnaziją (Lazdynų seniūnija st.), Žėručio pradinę mokyklą, Lazdynų vidurinė mokyklą (Žėručio st.).
Prognozuojama, kad Lazdynuose ir Lazdynėliuose kelionių skaičius viešuoju transportu darbo dienomis augs iki 1 tūkst. Įgyvendintus paminėtus maršrutų trasų pokyčius viešasis transportas taps labiau pritaikytas kasdieniams keleivių poreikiams ir suteiks daugiau patogumo kasdienėse kelionėse.
Duomenimis grįsti sprendimai – keleivių laiko taupymui
Vienas iš esminių viešojo transporto maršrutų pertvarkos privalumų yra keleivių kelionės laiko sutrumpėjimas. Atlikus išsamų makro modeliavimą pasitelkiant „PTV Vissum“ programą nustatyta, kad optimizuotos maršrutų trasos, sutrumpinti persėdimų laikai ir pagerintas reisų dažnumas per parą keleiviams leis sutaupyti apie 322 valandas visoje sostinės viešojo transporto sistemoje.
Modeliavimas leidžia įvertinti, kiek laiko keleiviai šiuo metu praleidžia kelionėje ir kiek laiko tos pačios kelionės truktų įgyvendinus pokyčius. Skaičiuojant bendrą kelionės trukmę, įtraukiamas laukimo stotelėje laikas, važiavimas transporto priemone, persėdimų trukmė bei laukimas kitos transporto priemonės.
Sudedant visų keleivių kelionių trukmę ir palyginus abu scenarijus, aiškiai matyti skirtumas – kiek valandų miestiečiai sutaupo kiekvieną darbo dieną.
Kiti viešojo transporto pokyčiai nuo rugsėjo mėnesio
Nuo rugsėjo 1 d. atsinaujina ir 2G maršruto „Santariškės – Laisvės pr. – Stotis“ sustojimai stotelėse. Šiame maršrute bus efektyvesni sustojimai Jeruzalės rajone, patogesnis persėdimas Sietyno persėdimo taške bei papildomas sustojimas Naujamiestyje. Jeruzalėje 2G greitasis maršrutas nuo šiol aptarnaus Jeruzalės ir papildomai Rugių stoteles, ties kuriomis vyrauja didžiausias gyventojų tankumas, tačiau nebeaptarnaus Kalvarijos ir Ateities st., kur fiksuojami vieni mažiausi keleivių srautai 2G maršrute. Įgyvendinus šį pokytį Jeruzalės gyventojai Stoties kryptimi keliaus 1 minute greičiau. Siekiant sklandesnio viename didžiausių persėdimo taške, Vilniaus miesto vakarinėje dalyje – Sietyno st., papildomai 2G greitasis maršrutas stos esančioje Laisvės pr. stotelėje Santariškių kryptimi, kurioje bus sukurta galimybė persėsti į 1, 3, 9 troleibusų maršrutus Žvėryno kryptimi ir siekiant, kad kelionės netaptų ilgesnės Santariškių kryptimi maršrutas nestos Spaudos Rūmų stotelėje. Atsižvelgiant į Naujamiesčio plėtrą ir augantį gyventojų skaičių, 2G greitasis maršrutas papildomai sustos Statybininkų stotelėje, kurios 500 m spinduliu yra 8 tūkst. darbo vietų ir įsikūrę kiti svarbūs traukos objektai – Lietuvos audiosensorinė biblioteka, Vilniaus S. Konarskio gimnazija, Žemaitės verslo centras.
Rugsėjį rasite ir 4G maršruto patogesnius tvarkaraščius – jie bus intervaliniai. Darbo dienomis, piko metu – nuo 7 iki 9 ir nuo 16 iki 19 val. – vietoj konkretaus atvykimo laiko keleiviams bus rodomas kursavimo intervalas: autobusai kursuos dažniau, atvyks kas 6-8 minutes. Likusiu dienos metu tvarkaraštis išliks įprastas – su konkrečiais atvykimo laikais.
Taip pat nuo rugsėjo 1 d. atsiras nauja Žygio stotelė (Žalgirio g.), kuri bus aktuali 5 ir 69 autobusų maršrutams. Esama Trimitų stotelė (Tuskulėnų g.) bus pervadinta į Žygio stotelę, ji svarbi 5, 27, 34 ir 37 maršrutų keleiviams.
Vėtrungių gatvėje apie 20 metrų persikėlia Mykolo Lietuvio stotelė – kryptimi iš centro ji bus perkelta iš viešojo transporto žiedo į Vėtrungių gatvę.
Nuo rugsėjo mėnesio darbo dienomis sostinės gatvėmis kursuos 622 viešojo transporto priemonių, iš kurių 181 troleibusai ir 441 autobusai. Savaitgaliais ir šventinėmis dienomis – 367 viešojo transporto priemonės, iš kurių – 102 troleibusai ir 265 autobusai.
Atsinaujinusius maršrutus stebėkite ČIA. Atsinaujinusius tvarkaraščius rasite rugpjūčio paskutinėmis dienomis www.judu.lt bei www.stop.lt svetainėse.
