Sabučiui suteiktas specialiojo liudytojo statusas

„Galiu patvirtinti, mano organizuojamame tyrime yra tokia pavardė. Galiu patirtinti, kad yra suteiktas specialaus liudytojo statusas ir mano sprendimu jis turėtų būti apklaustas apie savo galimai padarytą nusikalstamą veiką“, – Eltai penktadienį sakė Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius.
Jis nepanoro komentuoti, kada buvo priimtas nutarimas.
„Yra priimtas prokuroro nutarimas apklausti apie savo galimai padarytą nusikalstamą veiką. Norime žinoti jo poziciją tam tikrais klausimais. Aš priėmiau nutarimą ir pavedžiau vykdyti STT, jie kai vienaip ar kitaip įvykdys, mane informuos“, – Eltai sakė prokuroras.
Jis Eltai patvirtino, kad apklausa susijusi su E. Sabučio veikla einant pareigas Jonavos rajono savivaldybėje.
Apie E. Sabučiui suteiktą specialiojo liudytojo statusą pirmasis pranešė portalas Lrytas.lt.
„Patvirtiname, kad tiriant savivaldybės biudžeto išmokų teisėtumą 2019–2023 metų kadencijos Jonavos rajono savivaldybės Tarybos nariams yra priimtas sprendimas apklausti Eugenijų Sabutį kaip liudytoją, kuris prokuroro nutarimu apklausiamas apie savo galimai padarytą nusikalstamą veiką“, – portalui patvirtino Kauno generalinės prokuratūros atstovė Agnė Pociūtė.
Skelbiama, jog prokuratūra ir ikiteisminio tyrimo įstaigos neteikia daugiau komentarų dėl atliekamuose ikiteisminiuose tyrimuose numatomų atlikti procesinių veiksmų laiko, vietos ir kitų aplinkybių.
Portalo duomenimis, apie šį sprendimą E. Sabutis galėjo sužinoti dar Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumo metu.
„Jo pradžioje kandidatas ryžtingai pristatė savo viziją, tačiau prieš pat balsavimą pranešė, kad traukiasi iš kovos, neaiškiai prasitaręs, jog viskas pasikeitė ir kažką užsimindamas apie teisėsaugą“, – rašoma portale.
E. Sabutis yra buvęs Jonavos rajono meras ir vicemeras.
ELTA primena, kad trečiadienį posėdžiavęs socialdemokratų prezidiumas į Gintauto Palucko, praėjusią savaitę nusprendusio pasitraukti iš premjero posto, vietą delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki šiol vadovavusią Ingą Ruginienę.
Trečiadienio rytą dar buvo aptarinėjami keturi galimi kandidatai į Vyriausybės vadovo postą: Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius, I. Ruginienė, E. Sabutis bei Seimo vicepirmininkas Juozas Olekas.
R. Duchnevičius apie sprendimą nekandidatuoti į premjerus pranešė dar trečiadienio rytą. Tuo metu J. Oleko pavardės valdyboje nuspręsta neteikti prezidiumui.
Partijos prezidiume ketinta rinktis iš dviejų kandidatų – E. Sabučio ir I. Ruginienės, tačiau dar vykstant posėdžiui žiniasklaida paskelbė, kad E. Sabutis atsitraukė ir užleido vietą I. Ruginienei.
