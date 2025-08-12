Sabutis atvyko į STT apklausą „čekiukų“ byloje

„Esu čia, nes esu iškviestas į apklausą“, – BNS antradienį sakė E. Sabutis.
Jis teigė, kad apklausos priežastys aprašytos žiniasklaidoje ir jo „Facebook“ paskyroje, o detaliau neturintis, ką pasakyti.
BNS rašė, kad E. Sabutis praėjusią savaitę buvo tarp socialdemokratų svarstomų kandidatų užimti premjero pareigas, tačiau paskutinę akimirką partijos prezidiumo posėdyje atsiėmė savo kandidatūrą.
Po dviejų dienų paaiškėjo, kad E. Sabučiui buvo suteiktas specialiojo liudytojo statusas. Šis statusas asmeniui suteikiamas, kai jis apklausiamas apie savo veiksmus, bet pagrindo įtarimams pareikšti nepakanka.
Tiriamu laikotarpiu politikas Jonavos vicemero ir tarybos nario pareigas ėjo 2019–2020 metais, o po to buvo išrinktas į Seimą.
Teisėsauga dar 2023 metais pradėjo tyrimą dėl Jonavos rajono politikų galimai nederamo elgesio su savivaldybės biudžeto lėšomis, kurias galima gauti atsiskaitant už su darbu susijusias išlaidas.
E. Sabučio bylos epizodas buvo atskirtas nuo likusio ikiteisminio tyrimo dėl Jonavos politikų, tačiau prokurorai nenurodo, kada tiksliai tai buvo padaryta.
