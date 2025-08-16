Šakalienė įvertino Putino retoriką po susitikimo Aliaskoje: eilinės manipuliacijos ir grasinimai

„Prezidentas D. Trumpas po susitikimo su V. Putinu JAV teritorijoje sako „Nėra jokio sandorio, kol nėra sandorio“. Tai adekvatus pasisakymas. Rusija tuo metu sako besitikinti, kad Ukraina ir Europa netrukdys dabartinėms kalboms vystytis. Tai eilinės manipuliacijos ir užmaskuoti grasinimai iš putino“, – savo socialinio tinklo „X“ paskyroje šeštadienį rašo D. Šakalienė.
„Jis yra karo nusikaltėlis, kuris yra priklausomas nuo savo kritikų nuodijimo, tačiau JAV prezidentą pasitinka žodžiais „Puiku tave matyti gyvą ir geros sveikatos“. Rusija tuo metu toliau bombarduoja civilius Ukrainoje“, – susitikimą įvertino laikinoji krašto apsaugos ministrė.
Pasak Kremliaus, susitikimas tęsėsi 2 val. 45 min., o bendra spaudos konferencija – 12 minučių. Po jos žurnalistams nebuvo leista užduoti klausimų.
V. Putinas mano, kad susitikimas gali būti atspirties tašku sprendžiant Ukrainos klausimą. Jis taip pat tikisi glaudesnių ekonominių santykių su JAV.
D. Trumpas sako su V. Putinu sutaręs daugeliu klausimų, bet kai kurie jų neišspręsti. Nei vienas iš jų nieko neminėjo žiniasklaidai apie paliaubas.
Vėliau D. Trumpas skambino Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui ir kitiems Europos lyderiams, kuriuos informavo apie susitikimo eigą.
Kol kas neaišku, ką tiksliai D. Trumpas aptarė su V. Putinu ir ar kalbėta apie okupuotų Ukrainos teritorijų likimą. Taip pat neaišku, ar JAV prezidentas buvo oficialiai pakviestas vizito į Maskvą.