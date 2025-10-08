Šakalienė: turbūt visi gerai matome koalicijos su „Nemuno aušra“ kainą

„Aš manau, kad dabartinėje situacijoje tai turbūt visi labai gerai matome kainą (koalicijos su „Nemuno aušra“ –BNS). Tai išvadas turbūt visi galime pasidaryti patys“, – žurnalistams trečiadienį sakė ministrė.
„Mano pozicija turbūt ir taip akivaizdi, mes turime labai rimtų problemų geopolitiškai. Tikrai papildomos problemos, kurias turim nacionaliniu lygiu, negerina šitos situacijos“, – pridūrė ji.
BNS rašė, kad valdančiųjų socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius antradienį pareiškė neatmetantis, jog partijai savaitgalį susirinkus į tarybą, joje bendruomenė gali kelti klausimus dėl tolimesnės koalicijos sudėties.
Premjerė Inga Ruginienė trečiadienį sakė, kad rimtų diskusijų socialdemokratų partijoje dėl koalicijos sudėties peržiūros nevyksta, bet „tokia galimybė visada gali būti“.
Tokius svarstymus paskatino kultūrininkų protestai prieš kultūros ministro portfelio atidavimą „Nemuno aušrai“.
„Aš tikiuosi, kad partijos tarybos posėdyje mes išsakysime vis tiktai savo argumentus ir mūsų politinės jėgos viduje galėsime, na, įsivertinti situaciją ir priimti vis tiktai sprendimus, kurie užtikrintų efektyvų darbą ir stabilų darbą“, – teigė D. Šakalienė.
Jis savo nuomonės ir argumentų šiuo klausimu nekonkretizavo, teigė pirmiausia norinti tuo pasidalinti su bendrapartiečiais.
„Tikrai būtų pagarbu jų atžvilgiu pirmiausia išsakyti jiems, tada žiūrėti, koks yra rezultatas“, – sakė krašto apsaugos ministrė.
„Sprendimų priėmimo mandatą visų pirma turi mūsų partijos pirmininkas, mūsų premjerė, ir jų pozicija čia, šiuo atveju, yra labai svarbi. Taip pat kaip valdybos narė ir pirmininko pavaduotoja, turiu atsižvelgti į tai, kokia buvo išsakyta mūsų partijos skyrių pozicija“, – kalbėjo ji.
Valdančiąją koaliciją šiuo metu sudaro socialdemokratai, „aušriečiai“ ir „valstiečiai“, jos sudėtis buvo pakeista vasarą formuojant naują Vyriausybę po Gintauto Palucko atsistatydinimo.
