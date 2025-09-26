Šakalienės paaiškinimai politikų dvejonių neišsklaidė

„Atrodo, kad šiuo metu pats svarbiausias klausimas gynybos sistemoje yra karinių transporto lėktuvų įsigijimas“, – teigė D. Šakalienė.
Opozicija ir sako, kad lėktuvai dabar – ne prioritetas. Ministrė ignoruoja net ją delegavusios partijos vadą Mindaugą Sinkevičių, paraginusį sustoti bent kol STT baigs tyrimą. D. Šakalienė pakartojo, kad derybos dėl braziliškų lėktuvų bus tęsiamos, nes kiti lėktuvai kainuotų daug daugiau.
„Kitų įmonių pasiūlymai – gerokai virš 1 mlrd. Tai yra 1,3 ir 1,4 mlrd. Tai šiuo atveju 700 mln. apima ne tik orlaivių įsigijimą, bet ir jų aptarnavimą 15 metų, pramoninį bendradarbiavimą“, – kalbėjo krašto apsaugos ministrė.
STT tyrimo paprašę Seimo nariai klausia – kodėl braziliški lėktuvai pasirinkti taip greitai?
„Kai atėjau į ministro poziciją gruodžio 12 dieną, po dviejų ar trijų dienų į mane kreipėsi kariuomenė, konkrečiai, karinės oro pajėgos, sakydami, kad yra karinių transporto lėktuvų poreikis“, – nurodė D. Šakalienė.
Ministrė sakė sužinojusi, kad dabartinių „Spartan“ lėktuvų laikas baigiasi.
„4–5 m. lėktuvo atnaujinimo procesas ir tik 8–9 m. po to juos galima naudoti“, – sakė D. Šakalienė.
Bet po dviejų mėnesių, vasarį, Krašto apsaugos ministerijoje parengtas penkerių metų kariuomenės įsigijimų planas. Jame numatyta naujų lėktuvų penkerius metus nepirkti, modernizuoti ir dar penkerius metus naudoti „Spartanus“. Dar po kelių mėnesių ministrės pozicija greitai pasikeitė. Be didelių diskusijų pranešta, kad perkami ne šiaip nauji lėktuvai, bet konkrečiai – braziliški.
„Esame visiškai tikri, kad visas procedūras padarėme pagal įstatymo raidę“, – aiškino D. Šakalienė.
Pagrindinis klausimas, dėl kurio kreiptasi į STT – ar ministerija nerodė išskirtinio palankumo brazilų kompanijai?
Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Giedrimas Jeglinskas dalyvavo posėdyje, kai nuspręsta pirkti braziliškus lėktuvus. Jis sako – brazilų kompanija turėjo palankumą.
„Apie tai reikia kalbėtis, nes kitu atveju metame šešėlį visai Krašto apsaugos sistemai. Taip pat ir visai vadovybei, kuri, kaip matome, toliau nekompetentingai vadovauja“, – pabrėžė G. Jeglinskas.
Tiesa ar ne, kad ministerijos dokumentuose braziliški lėktuvai buvo išskirti iš kitų, ministrė nusprendė neatsakyti.
„Embraeriai nebuvo nei skaidrėse, nei analizėje išskirtinai kaip objektas“, – šnekėjo Seimo narys (TS-LKD) Laurynas Kasčiūnas.
„Laurynai, galėtumėte keisti profesiją. Jau pradeda priminti tardytojo kabinetą. Tačiau aš net neturiu, žinokit, daugiau ką pridurti“, – L. Kasčiūnui atsakė D. Šakalienė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Klausimų turi ir kitos partijos. Ketvirtadienio rytą ministrės laukė ir demokratai. Kadangi D. Šakalienė užsibuvo pas konservatorius, demokratams liko kelios minutės. Apie gynybą kalbėti net nepradėjo – suderino kitą vizitą.
„Ačiū už suderintą susitikimą, linkime sėkmės, iki pasimatymo antradienį“, – sakė Saulius Skvernelis.
Ministrė ir ketvirtadienį pakartojo, kad ignoruos ją delegavusių socdemų vado raginimą stabdyti lėktuvų pirkimą, bent kol STT nebaigė tyrimo.
