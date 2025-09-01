Šalies vadovai sveikina Mokslo ir žinių dienos proga

„Mokslo metų pradžia kaskart iš esmės keičia ne tik mokinių ir studentų, bet ir visos Lietuvos gyvenimo ritmą. Kiekvieną rugsėjį gauname progą apmąstyti, kokią visuomenę norime kurti, kokiais žmonėmis – kaip piliečiai, kaip bendruomenė – norime būti. Iš naujo įsipareigojame augti, bręsti ir kartu žengti atsakingu valstybės kūrimo keliu“, – Prezidentūros pranešime cituojamas G. Nausėda.
„Kiekvienas mokymosi etapas iš mūsų reikalauja pastangų, atkaklumo ir kantrybės. Mokomės visą gyvenimą – ne vien kaupdami žinias, bet ir plėtodami gebėjimus susidoroti su iššūkiais, kelti klausimus ir rasti atsakymus, prisiimti atsakomybę už save ir savo bendruomenę“, – akcentuoja prezidentas.
Todėl šalies vadovas švietimo bendruomenei linki smalsumo ir atsparumo.
„Naujų mokslo metų proga visai švietimo bendruomenei linkiu ne tik žinių, bet ir smalsumo, atsparumo, gebėjimo matyti pasaulį plačiau ir kurti ateitį kartu. Iš to gimsta mūsų viltis ir įsipareigojimas stipriai, solidariai ir laisvai Lietuvai“, – dėstė jis.
Prezidentas taip pat džiaugėsi mažėjančia socialine atskirtimi mokyklose.
„Nepaprastai svarbu, kad švietimo, mokymosi keliai būtų atviri ir lengvai prieinami kiekvienam. Todėl džiaugiuosi, kad Lietuvoje mums pavyko politinėmis priemonėmis ištiesinti takus į ugdymo įstaigas visiems vaikams, nepriklausomai nuo jų gabumų, polinkių, mokymosi ypatumų. Vis rečiau kliūtimi tampa specifiniai mokymosi poreikiai, socioekonominiai kontekstai, gyvenamoji vieta, tautybė ar kilmė“, – tikino G. Nausėda.
Sveikindamas rugsėjo 1-osios proga, šalies vadovas dėkojo mokytojams ir švietimo darbuotojams. Pasak jo, valstybė turėtų sudaryti tinkamas sąlygas šios profesijos atstovams.
„Ir toliau sieksiu, kad pedagogų profesija stiprėtų ir kad Jūs turėtumėte galimybę nuoširdžiai mylėti savo darbą“, – dėstė G. Nausėda.
„Kasdieniuose darbuose atminkite, kad Jūsų laikas, pasitikėjimas ir kantrybė atlyginami keleriopai. Nedaugeliui lemta kaip savo pastangų vaisiumi džiaugtis jaunąja karta, pasirengusia orientuotis ir veikti iššūkių kupiname pasaulyje. Sveikinu visus, kurie renkasi šį kelią, – drąsiai, atkakliai ir tikėdami savo misija“, – tikino prezidentas.
R. Šadžius sveikina moksleivius: abiturientams linki širdies balso padiktuotų pasirinkimų
Savo ruožtu laikinasis Vyriausybės vadovas Rimantas Šadžius tikino, kad Mokslo ir žinių diena ypač svarbi pirmokams ir abiturientams.
„Rugsėjo 1-oji kasmet skelbia naujų mokslo metų pradžią ir kviečia į žinių pasaulį. Ši diena itin svarbi mūsų pirmokams, kurie pirmą kartą pravers mokyklos duris. Linkiu Jums kuo artimiau susidraugauti su knyga ir įminti daugybę mokslo paslapčių“, – Vyriausybės pranešime cituojamas R. Šadžius.
„Šis rugsėjis reikšmingas ir mūsų abiturientams, kuriems teks rinktis profesinį gyvenimo kelią. Linkiu Jums ne reitingų, o širdies balso padiktuotų pasirinkimų. Esu tikras, kad įgiję žinių būsite aktyvūs modernios Lietuvos, stiprios valstybės ateities kūrėjai. Nuoširdžiai sveikinu moksleivius ir studentus, mokytojus ir dėstytojus, visą Lietuvos švietimo bendruomene su Mokslo ir žinių diena“, – akcentavo laikinasis premejeras.
R. Popovienė: siekite svajonių išsipildymo
Tuo metu laikinoji švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sveikindama moksleivius Mokslo ir žinių dienos proga, linkėjo siekti svajonių išsipildymo.
„Mokslo metų pradžia – tai tarsi atverstas naujas puslapis, į kurį kiekvienas savo tempu ir braižu rašysime svajones, ateities tikslus, nuveiktus darbus. Siekite svajonių išsipildymo. Paverskite jas kūrybingais ir inovatyviais sprendimais“, – ministerijos pranešime cituojama R. Popovienė.
„Būkime drąsūs ir iniciatyvūs, įsitraukime į švietimo darbus, kuriančius ateitį. Mokiniai, tėvai, mokytojai, vadovai, studentai ir dėstytojai, švietimo politikai, bendradarbiaudami ir dirbdami išvien, galime greičiau surasti tinkamiausias išeitis ir geriausius sprendimus. Būkime geranoriški ir atidūs. Neleiskime patyčioms ar žeminimui rastis vietos mūsų bendruomenėse. (…) Netylėkime ir neapsimeskime, kad mūsų tai neliečia. Patyčios negalės plisti, jeigu tie, kurie žemina aplinkinius, jaus, kad niekas tokiam elgesiui nepritaria“, – akcentavo ji.
ELTA primena, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) duomenimis, 2025–2026 mokslo metus rugsėjį pasitinka 907 bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose mokysis apie 340 tūkst. mokinių, dirbs 27 tūkst. mokytojų. Prognozuojama, kad į pirmas klases susirinks apie 29 tūkst. pirmokų.
Šiais mokslo metais į profesinio mokymo įstaigas susirinks 20,6 tūkst. mokinių.
Trisdešimtyje aukštųjų mokyklų (17 universitetų ir 16 kolegijų), preliminariais duomenimis, studijuos apie 100,9 tūkst. studentų, dirbs daugiau nei 7 tūkst. dėstytojų ir tyrėjų. Šiemet naujus mokslo metus pradės 19,5 tūkst. bakalauro ir vientisųjų studijų pirmakursių.
