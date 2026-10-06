 Seimas atmetė siūlymą užtikrinti darželius vaikams nuo pusantrų metų

Seimas atmetė siūlymą užtikrinti darželius vaikams nuo pusantrų metų

2026-10-06 18:22
Jadvyga Bieliavska (ELTA)

Seimas pasiūlė tobulinti įstatymo pataisas, siūlančias nustatyti, kad ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą būtų visuotinis ne nuo 2 metų, o nuo 18 mėnesių amžiaus.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Seimas atmetė siūlymą užtikrinti darželius vaikams nuo pusantrų metų</span>
Seimas atmetė siūlymą užtikrinti darželius vaikams nuo pusantrų metų / Asociatyvi magnific nuotr.

Tai numatančias Švietimo įstatymo pataisas, kurias pateikė parlamento vicepirmininkė konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, antradienį palaikė 32 Seimo nariai, 14 buvo prieš, 24 susilaikė.

Nors projektas nesulaukė politikų pritarimo po pateikimo, jis nebuvo atmestas, o grąžintas iniciatoriams tobulinti.

R. Morkūnaitės-Mikulėnienės nuomone, jos iniciatyva sudarytų palankesnes sąlygas tėvams derinti vaikų auginimą su darbu ar studijomis, mažintų šeimų patiriamus vaikų priežiūros iššūkius ir stiprintų jų ekonominį saugumą. Taip pat ji tikisi geresnių vaikų socialinės, emocinės ir pažintinės raidos rezultatų.

Šiuo metu savivaldybės privalo užtikrinti ikimokyklinio ugdymo vietą vaikams nuo 2 metų amžiaus. Tačiau praktikoje, anot parlamentarės, poreikis vesti vaiką į darželį atsiranda jau nuo 18 mėnesių amžiaus, nes tėvai dažnai privalo grįžti į darbo rinką.

Priėmus įstatymo pataisas, 2026 m. preliminariais skaičiavimais, papildomai reikėtų užtikrinti ugdymo vietas apie 12 tūkst. 329 vaikams, kas pareikalautų per metus papildomai apie 23 milijonų eurų.

Šiuo metu ikimokyklinis ugdymas yra visuotinis nuo 2 metų amžiaus.

Šiame straipsnyje:
Seimas
ugdymas
Vaikai
darželis
tėvai
darbo rinka

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų