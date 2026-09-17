Seimas imasi žemės ūkio kooperatyvus stiprinančių pataisų

Parlamentas po pateikimo ketvirtadienį pritarė Vyriausybės teiktoms pataisoms, kurios, be kita ko, atleistų kooperatyvus nuo prievolės kas dvejus metus atnaujinti pažymėjimus.
„Tikslas – sustiprinti ūkininkų galimybes veikti drauge ir būti stipresniais rinkoje. Kooperacija suteikia ūkininkams daugiau derybinės galios, drauge galima efektyviau parduoti produkciją, pirkti reikalingas žaliavas ir paslaugas“, – teikdamas pataisas Seime sakė žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
„Mažiau biurokratijos, daugiau aiškumo ir stipresni kooperatyvai“, – pridūrė jis.
Liberalas Viktoras Pranckietis pabrėžė, kad pataisomis naikinama dalies ūkininkų diskriminacija: „Visi kooperatyvai bus lygūs.“
Dabar kooperatyvams statusas suteikiamas tik dvejiems metams, o po to ūkininkai vėl turi teikti duomenis, kad jį gautų.
Numatoma, kad Juridinių asmenų registro sistemoje bus matoma žyma, patvirtinanti kooperatyvo statusą.
Be to, siūloma nustatyti tris reikalavimus tokiam statusui: bent 90 proc. kooperatyvo narių turi užsiimti žemės ūkio veikla, daugiau kaip 50 proc. supirktos produkcijos arba paslaugų vertės turi sudaryti sandoriai su jo nariais, mokesčių nepriemokos ir įsiskolinimai negali viršyti 500 eurų.
„Kooperatyvas turi būti sukurtas ūkininkams dirbti pirmiausia savo nariams ir būti finansiškai tvariems“, – pabrėžė K. Mažeika.
Taip pat siūloma įteisinti „pasyviojo nario“ statusą. Jis leis ilgamečiams nariams, kurie dėl objektyvių priežasčių nebeūkininkauja, išlikti kooperatyvo dalimi kartu užtikrinant, kad priimant sprendimus dominuotų aktyvūs nariai.
Pakeitimais aiškiau reglamentuojama valdybos pirmininko, valdybos ir stebėtojų tarybos narių rinkimų tvarka, taip pat nustatoma, kaip sprendžiama, kai kandidatai surenka vienodą balsų skaičių.
Toliau šias Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pataisas svarstys Kaimo reikalų komitetas.
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