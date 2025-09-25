Seimas nukėlė balsavimą dėl „aušriečio“ teisinės neliečiamybės naikinimo

Pertraukos paprašė opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ parlamentaras Domas Griškevičius.
„Frakcijos vardu prašome šiam klausimui pertraukos. Matome, kiek yra Seimo narių salėje, atsižvelgiant į tai, kad tikrai klausimas nusikėlė dėl objektyvių priežasčių į vakarinę dalį“, – kalbėjo politikas.
Parlamentas trijų Konstitucinio teismo teisėjų pristatymui antradienį rinksis į nenumatytą posėdį, tačiau jo metu gali būti svarstomi tik anksčiau Seimo valdyboje patvirtinti klausimai, todėl politikai dėl imuniteto naikinimo turėtų apsispręsti artimiausio eilinio posėdžio metu, kuris vyks spalio 7-ąją.
„Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis kvestionavo sprendimą nukelti balsavimą. Pasak jo, S. Bucevičiui imuniteto atsisakius supaprastinta tvarka, nesudarant specialios Seimo komisijos, numatoma, jog balsavimas turi vykti artimiausio posėdžio metu.
Konservatorius Jurgis Razma pastebėjo, kad Seimo statute numatytas tik reikalavimas įrašyti šį klausimą į kitos dienos artimiausią posėdį.
Tuo metu Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ politikė Agnė Širinskienė teigė, jog dėl sprendimo klausimą svarstyti kitame posėdyje kai kuriems „ašaros kaip upės bėga“.
„Nepavyko gudrus planas ištempti iki darbotvarkės pabaigos, kada pradės tuštėti salė“, – konstatavo parlamentarė.
„Šiuo atveju reikia žiūrėti tiesai į akis ir žiūrėti garbingai. Subalsuosime, kada bus visas Seimas ir kiekvienas kolega galės pareikšti nuomonę“, – pridūrė ji.
Teisėsauga S. Bucevičiui nori pateikti įtarimus dėl piktnaudžiavimo, dokumento klastojimo, disponavimo tokiu dokumentu ir turto pasisavinimo.
Konstitucija numato, kad parlamentaras be Seimo sutikimo negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
Teisinę neliečiamybę gali panaikinti ne mažiau kaip 71 parlamentaras iš 141.
Prieš balsavimą politikas sakė nesijaučiantis gerai ir kvestionavo bausmės proporcingumą, tačiau pabrėžė besilaikęs numatytų tvarkų.
„Kalbame apie Seimo nario neliečiamybės atėmimą dėl įtarimų, susijusių su 819 eurų suma. Svarbu pasakyti, kad visada veikiau pagal tuo metu savivaldybėje galiojančią tvarką“, – kalbėjo parlamentaras.
Jis teigė šiuo klausimu pasitikėjęs savivaldybės administracijos kompetencija.
„Dabar, kai atsigręžiama atgal, matyti sistemos spragos. Nesutvarkyta savivaldybių buhalterinė apskaita. Tačiau tos spragos – ar tai nusikaltimas, ar administracinis pažeidimas. Ar už tai turėtų būti taikoma baudžiamoji atsakomybė su visomis iš to išeinančiomis pasekmėmis“, – kalbėjo S. Bucevičius.
Žinau, kad šiandien dar labiau skaudės mano mamai ir jos labai atsiprašau.
Parlamentaras sakė, jog jau patyrė žalą dėl prarastos reputacijos ir pasitikėjimo, taip pat pabrėžė, kad dėl susidariusios situacijos jam yra skaudu.
„Žinau, kad šiandieną dar labiau skaudės mano mamai ir jos labai atsiprašau“, – sakė jis.
Kaip praėjusią savaitę Seimo salėje kalbėjo generalinė prokurorė Nida Grunskienė, S. Bucevičius, būdamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nariu, pateikė keturias galimai suklastotas išlaidų ataskaitas ir taip neteisėtai įgijo daugiau nei 800 eurų.
Teisėsaugos duomenimis, dirbdamas 2019–2023 metų kadencijos savivaldybės taryboje politikas į kompensuotinas išlaidas įtraukė kvitus, apmokėtus ne paties, o septynių juridinių, šešių fizinių asmenų mokėjimo kortelėmis ir viena užsienio banko išduota mokėjimo kortele.
Seimas antradienį jau panaikino taip pat „čekiukų“ bylose figūruojančių socialdemokratų Eugenijaus Sabučio ir Tomo Martinaičio imunitetus.
Tą pačią dieną parlamentas priėmė ir Baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis sušvelnino atsakomybę už politikų ir tarnautojų piktnaudžiavimą ir tokiu būdu perkvalifikavo šį nusikaltimą iš sunkaus į apysunkį.
