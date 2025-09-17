 Seimas nupirko ginklą prieš stresą

Seimas nupirko ginklą prieš stresą

2025-09-17 15:14
Gabrielė Grigošaitytė (LNK)

Seimo kanceliarija nupirko tris neurostimuliatorius ir masažo kėdę. Tikisi, kad šie aparatai nuramins įsiaudrinusius Seimo narius ir juos aptarnaujančius darbuotojus.

Balsavimas salėje, pozavimas prieš kameras – Seimo nariai tvirtina, jog šis darbas nemenkai išsunkia.

„Stresas darbe labiausiai susijęs su didele atsakomybe. Politiko darbas yra atsakingas darbas“, – komentavo liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

„Pikti žodžiai, piktos kalbos, „vienas ant kito varymas“, jeigu taip galima pasakyti“, – pridūrė Seimo narys Matas Maldeikis.

Matas Maldeikis
Ne ką mažiau išsekę jaučiasi ir tie, kurie lieka politikų šešėlyje – Seimo kanceliarijos darbuotojai.

„Žmonės dirbdami šalia politikų turi sugerti įvairias politines įtampas“, – paaiškino Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biuro vedėja Kristina Šimkutė.

Anksčiau įtampas išlieti galėjo nebent ant kolegos. Bet dabar – masažo kėdėje. Atpalaiduojantys aparatai Seime atsirado nuo rugsėjo.

„Išeina jie visi laimingi ir patenkinti, atradę stebuklą. Girdėjau tokią mintį, jog čia metų idėja“, – pasakojo Seimo skaityklos darbuotoja Rasa Praninskienė.

Relaksacija prieinama parlamento skaitykloje ir eiliniams darbuotojams, ir Seimo nariams.

„Man tai buvo naujiena“, – prisipažino V. Čmilytė-Nielsen.

Viktorija Čmilytė-Nielsen
„Dabar su nugara turiu problemų, nesinori labai eksperimentuoti“, – sakė Seimo narys Antanas Nedzinskas.

O štai kanceliarijos susidomėjimas toks didelis, kad net ėmė vesti statistiką. Per dieną užsuka ir septyniolika žmonių.

Trys neurostimuliatoriai ir viena masažinė kėdė atsiėjo beveik 3 tūkst. eurų.

„Į Maldyvus vienam asmeniui, jei per „Booking“ platformą ir jei susiderini su tiesioginiu asmeniu, tai už 2 tūkst. eurų galima nuvažiuoti“, – palygino „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.

„Valstybei tai centai, bet kaip ir su „čekučiais“ – sumos mažos, tačiau kokį jausmą sukelia visuomenei“, – pastebėjo Seimo narys Vytautas Sinica.

Vytautas Sinica
V. Sinica dėl masažo – skeptiškas, bet vienam seansui ryžtasi.

„Jausmas, aišku, geras, bet nepakeičiau požiūrio. Visi, kas nori masažo, gali eiti ir susimokėti už jį“, – pridūrė Seimo narys.

Dauguma politikų dar neišbandė relaksacinių malonumų. Turi savų būdų įtampai malšinti.

„Knygos, teatras – man tokia meditacijos forma. Tiesiog negalvoji apie tai, ką matei visą dieną“, – kalbėjo M. Maldeikis.

„Norisi grįžti namo, sėsti ant traktoriuko, drožti žolę, kapoti malkas – kitus darbus daryti, kad negalvotum“, – teigė A. Nedzinskas.

Patys į masažinę kėdę nesiveržia, tačiau nedvejoja, ką mielai ten pasodintų. Seime ne vienas atsineša daug nervų ir emocijų.

„Masažuoja dabar Remigijų socdemai, tai gali pasodinti į masažinę kėdę. Nežinau, ar padės, bet jeigu ką – kėdė yra“, – šmaikštavo Seimo narys Saulius Skvernelis.

Saulius Skvernelis
„Ko gero, Ingridą Šimonytę. Dar tą ant galvos uždėti, kur sugeria visą energiją – elektros pagamintų daugiau“, – ironizavo R. Žemaitaitis.

Kanceliarija sako, kad emocinė gerovė nuo šiol bus jų prioritetas. Jaunimas į valstybės tarnybą nesiveržia, o esami darbuotojai kasmet vis vyresni.

„Kaita kanceliarijoje didėja. Anksčiau buvo keturi penki per metus, dabar – daugiau nei septyni. Mums tai didelis rodiklis“, – nurodė K. Šimkutė.

Opozicija bijo tik vieno – ar pirmas žingsnis nenuves link platesnės relaksacijos programos.

„Kiek žinau, Seimas anksčiau turėjo pirtį, dabar nežinau, ar ji likusi“, – suabejojo M. Maldeikis.

