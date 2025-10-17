Seime bus diskutuojama apie desovietizacijos patirtį ir iššūkius

„Konferencijos tikslas – analizuoti desovietizacijos procesus įvairiuose regionuose, atskleidžiant jų panašumus ir skirtumus“, – teigiama organizatorių pranešime.
Anot jų, renginiu siekiama įvertinti, kaip sovietinis palikimas veikia šiandienos politiką, visuomenės raidą, istorinės atminties politiką bei saugumo situaciją.
Diskusijos metu bus aptariami tiek sėkmingi desovietizacijos pavyzdžiai, tiek iššūkiai, su kuriais susiduria valstybės, siekdamos įveikti autoritarinį paveldą.
Renginyje dalyvaus Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Latvijos okupacijos muziejaus, Estijos istorinės atminties instituto, Centrinės Europos instituto, Vokietijos, Čekijos, Lenkijos, Azerbaidžano universitetų atstovai.
BNS rašė, kad prieš porą metų prasidėjęs intensyvesnis desovietizacijos procesas Lietuvoje šiuo metu yra įstrigęs.
Totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo draudimas šalyje įsigaliojo 2023 metų gegužę. Pagal jį, iš viešųjų erdvių turi būti pašalinti totalitarizmo ir autoritarizmo simboliai – paminklai, gatvių, aikščių ir kitų viešųjų objektų pavadinimai, kitokie simboliai.
Kaip ekspertinė institucija buvo įkurta Viešųjų objektų atitikties totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo juose draudimui vertinimo tarpinstitucinė komisija. Jos narius paskyrė Seimas.
Pagal galiojančią tvarką, iš pradžių klausimą, ar konkretus objektas pažeidžia įstatymą, nagrinėja iš ekspertų sudaryta vadinamoji Desovietizacijos komisija, o galutinį sprendimą priima Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro generalinis direktorius.
Viešojo objekto valdytojas, gavęs generalinio direktoriaus sprendimą, ne vėliau kaip per tris mėnesius privalo organizuoti viešojo objekto pašalinimą arba pakeitimą.
Kai kurios komisijos rekomendacijos sukėlė rezonansą visuomenėje, dalį nurodymų pašalinti tam tikrus pavadinimus savivaldybės atsisako vykdyti. Todėl šių metų birželį du socialdemokratai registravo projektą panaikinti minėtą komisiją, o sprendimus dėl gatvių, aikščių pervadinimo, sovietinių paminklų ar atminimo lentų nukėlimo perduoti savivaldybėms.
Tai įvertinę kaip nepasitikėjimo pareiškimą, Desovietizacijos komisijos nariai atsistatydinimo. Tačiau nei jų atsistatydinimo, nei socialdemokratų siūlomo projektas Seimas nėra pradėjęs svarstyti.
