Seime – galutinis sprendimas dėl Turto banko pertvarkos į akcinę bendrovę

Parlamentas balsuos, ar priimti tokias Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo ir juo susijusių teisės aktų pataisas, kuriomis taip pat siūloma plėsti Turto banko funkcijas, kad jis galėtų įsitraukti plėtojant civilinę ir karinę infrastruktūrą.
Tikimasi, kad pakeitus Turto banko teisinį statusą valstybė galės efektyviau panaudoti savo nekilnojamąjį turtą, mažės jo išlaikymo kaštai ir apimtys.
Be to, pagal naujus bendrovės įstatus jis galėtų teikti komercines paslaugas.
Parlamentas taip pat linkęs pritarti socialdemokratų frakcijos narių Romos Janušonienės ir Roberto Kauno siūlymams leisti įstaigai prisidėti prie kitų institucijų vystomos civilinės ir karinės infrastruktūros projektų, dalyvauti strategines šalies ligones pritaikant krizinėms situacijoms.
Anot Finansų ministerijos, pertvarkius Turto banką jam būtų taikomi valstybės valdomų bendrovių valdymo, strateginio planavimo, dividendų, kolegialių organų veiklos principai, siekiant aukštesnių veiklos standartų.
Turto bankas valdo apie 733 tūkst. kv. metrų valstybės nekilnojamojo turto.
