Seime socialdemokratės žinutė: sportas – ne politikų žaidimas

Pakeitimus po pateikimo palaikė 54 parlamentarai, prieš buvo 43, o susilaikė aštuoni politikai.
Praėjusią savaitę Vyriausybė pritarė siūlomai sporto valdymo pertvarkai, kuria bus panaikinta Nacionalinė sporto agentūra, o jos funkcijos perduotos Nacionalinei sporto tarybai. Antradienį šis klausimas teikiamas Seimui, nepaisant opozicijos bandymų jį išimti iš darbotvarkės.
Seimui priėmus įstatymo projektą, Nacionalinė sporto taryba taptų biudžetine įstaiga su taryboje veikiančiais visuomeninių organizacijų atstovais, kurie sprendimus priimtų kolegialiai.
Numatyta, kad Nacionalinė sporto taryba administruotų ir finansuotų sporto ir nacionalines fizinio aktyvumo programas, nacionalinius ir regioninius fizinio aktyvumo ir tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų projektus, taip pat pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, vykdomą kartu su sportiniu ugdymu.
Dar prieš Seimo posėdį antradienio rytą surengtoje spaudos konferencijoje L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė sakė nepalaikanti įstatymo projekto, nes sportas „Lietuvoje nuolat gyvena reformomis ir reorganizacijomis“.
„Kiekviena reforma turi pasekmių, todėl jų turi būti kuo mažiau, ypač olimpinio ciklo viduryje. Turime stiprinti veikiančią sistemą, o ne pradėti naują biurokratinį eksperimentą“, – sakė Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkė.
„Liko vienas žingsnis iki momento, kai geriausi Lietuvos atletai atsisakys atstovauti savo šaliai. Ne todėl, kad jie jos nemyli, o todėl, kad mes jų vis dar nenorime išgirsti“, – teigė ji.
Projekte siūloma, kad Nacionalinės sporto tarybos narių susirinkimą sudarytų dvylika narių.
24 kandidatus į šiuos narius atrinktų rinkėjai, kuriuos deleguotų Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Lietuvos sporto federacijų sąjunga, Lietuvos asociacija „Sportas visiems“, Lietuvos paralimpinis komitetas, Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas, Lietuvos komandinių sporto šakų asociacija, Lietuvos techninio sporto federacijų asociacija, Nacionalinė sportininkų asociacija ir Lietuvos savivaldybių asociacija – visos organizacijos deleguotų po vieną rinkėją.
Dar vieną rinkėją deleguotų aukštosios mokyklos, vykdančios sporto studijų krypties studijas.
Iš šių kandidatų švietimo, mokslo ir sporto ministras, atsižvelgęs į iš sporto bendruomenės narių sudarytos patariamosios institucijos pasiūlymus, atrinktų dvylika asmenų.
Nacionalinės sporto tarybos narius ketveriems metams tvirtintų Vyriausybė, Ministrų kabinetas taip pat skirtų ir tarybos pirmininką.
Pristatydamas pakeitimus G. Grybauskas tikino, kad kolegialus valdymo organas įneš „daugiau skaidrumo“.
„Kaip teigiamas pavyzdys, paimta nuo Kultūros tarybos modelio, ir tikimės, kad kolegialus valdymo organas (...) įves daugiau skaidrumo ir mes neturėsime vienasmenių sporto sprendimų ir sportas pagaliau nebus siejamas su korupcine veikla, kaip yra, deja, dabar“, – aiškino jis.
Pasak Švietimo ministerijos, pagrindiniai siūlomų pokyčių tikslai – užtikrinti priimamų sprendimų skaidrumą ir sustiprinti sporto bendruomenės įsitraukimą į sporto valdymą.
„Ministerijos siūlomu Lietuvos Nacionalinės sporto tarybos įstatymo projektu siekiame daugiau nevyriausybinių organizacijų įtraukimo, kontrolės ir skaidrumo, ypač – prieš priimant sprendimus“, – teigiama antradienį ŠMSM išplatintame pranešime.
„Vieno vadovo sprendimų peržiūrą siūlome vykdyti visų sporte veikiančių sektorių atstovams: pradedant sportininkų, žmonių su negalia sporto, fizinio aktyvumo veiklos, savivaldybių, olimpinių ir neolimpinių sporto šakų ir baigiant sporto mokslo atstovais“, – rašoma jame.
Be to, švietimo ministrė Raminta Popovienė BNS yra sakiusi, kad pertvarkius sporto valdymo sistemą, finansavimas nebus mažinamas, taip pat nebus ir didelių pokyčių, o Nacionalinės sporto agentūros darbuotojams bus pasiūlytos alternatyvios darbo vietos.
Tokią ministerijos poziciją antradienį spaudos konferencijoje bandė apginti ir joje kaip žiūrovas dalyvavęs Švietimo ministrės patarėjas.
Kaip rašė BNS, rengiant sporto valdymo sistemą antikorupcinių rizikų buvo įžvelgusi Specialiųjų tyrimų tarnyba, į ją dėl reformos kreipėsi keliasdešimt Seimo narių.
