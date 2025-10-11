Seimo narys Dainius Varnas traukiasi iš „Nemuno aušros“

Apie tai jis pranešė šeštadienį feisbuke.
„Suvokdamas dabarties situaciją valstybėje ir suprasdamas, kad politikoje, kasdieniniame gyvenime ir net istorijos verpetuose tikėjimas ir pasitikėjimas nėra tušti žodžiai, nusprendžiau trauktis iš partijos „Nemuno aušra“, – rašė parlamentaras.
Pasak jo, partijoje sprendimai daromi remiantis „abejotinais politinių veikėjų įsitikinimais“, taip pat yra „monopolizuojamas partijos valdymas, nesilaikant net minimalių demokratinių procedūrų“.
„Politika suvokiama tik kaip naudingų politinių mainų sritis, sąmoningai einama kryptimi, kuri didina visuomenės susipriešinimą“, – teigė D. Varnas.
Jis BNS patvirtino, kad trauksis ir iš „aušriečių“ frakcijos Seime, kurį laiką dirbs Mišrioje Seimo narių grupėje, o vėliau spręs, ar jungtis prie kurios nors kitos frakcijos.
Politikas taip pat žadėjo remti Ingos Ruginienės Vyriausybės teikiamus projektus.
„Jeigu lieka Vyriausybė, ta pati programa, tai taip, remsiu, nes aš pats dalyvavau rengiant programą. Būtų keista, jeigu sakyčiau, kad neremsiu programos, kurią pats sudarinėjau“, – teigė D. Varnas.
Jis sako dirbsiantis su Seimo nariais ir frakcijomis, kurios supranta „dabarties situacijos savivaldybėse, valstybėje, Europoje ir pasaulyje sudėtingumą“.
„Darbų niekuomet nestinga, bet siekti bendrų tikslų įmanoma su tais, kuriais tu pasitiki ir kurie pasitiki tavimi. Pasitikėjimas vienija, tikėjimas – stiprina. Tik susitelkę kaip pilietinė bendruomenė esame pajėgūs būti lyderiais dabarties pasaulyje“, – rašė parlamentaras.
Šį sprendimą D. Varnas paskelbė po partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų apie vieną iš kultūrininkų protestų lyderių, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorių Arūną Gelūną.
„Aušriečių“ lyderis pareiškė, jog A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“ ir spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.
Ši R. Žemaitaičio žinutė sulaukė prezidento, Seimo pirmininko, premjerės, socialdemokratų ir parlamento opozicijos pasmerkimo dėl antisemitizmo, neapykantos kurstymo.
Policija šeštadienį dėl R. Žemaitaičio pasisakymo pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.
D. Varnas į Seimą buvo išrinktas pagal „Nemuno aušros“ sąrašą.
