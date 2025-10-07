Seimo NSGK – pokyčiai: esu sukrėstas

Apie tai pranešta antradienį per seniūnų sueigą.
„Komitete yra 13 vietų, tai neliko vietos, labai atsiprašome, mažiausiai mūsų grupei ir tada ieškojome, kur galėtume tą poziciją patenkinti, tai rimčiausiam komitete, Biudžeto ir finansų komitetą pasiūlėme užimti“, – kalbėjo Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
V. Sinica priklauso Mišriai Seimo narių grupei, A. Gedvilas – „Nemuno aušrai“.
Mišrios Seimo narių grupės frakcijos seniūnas Viktoras Fiodorovas siūlė neskubėti priimti minėto sprendimo.
„Gaila, kad neįmanoma rasti kompromiso dėl NSGK, juo labiau, kad (V. Sinica – BNS) jau kuris laikas dirbo ir, manau, kad pakankamai sėkmingai dirbo šitame komitete“, – teigė jis.
NSGK jau dirba vienas „aušrietis“ – Martynas Gedvilas.
Aš šiek tiek esu sukrėstas.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų vadovas Laurynas Kasčiūnas sakė esantis sukrėstas tokiu sprendimu.
„Aš šiek tiek esu sukrėstas, kaip po dešimties mėnesių intensyvios parlamentinės kontrolės taip esate išsigandę, kad pertvarkote visiškai NSGK, kuris tikrai labai sėkmingai veikia. Tai, gerbiamas Seimo pirmininke, juk ir dabar jau 13 narių, gerai, paliekame tada 14, padarome V. Sinicą 14 nariu“, – teigė jis.
„Man atrodo, būtų ir pagarba Mišriai grupei, ir mažumoms Seime, ir demokratijai, net liberaliai demokratijai šioje vietoje“, – kalbėjo konservatorius.
V. Sinica BNS sakė, kad jo pašalinimas iš NSGK buvo netikėtas, dar didesne staigmena tapo ketinimas paskirti į Seimo Biudžeto ir finansų komitetą.
„Perkelia iš ten, kur labai tinku, į ten, kur, manau, menkai tinku. Gaila dėl to“, – antradienį BNS sakė Seimo narys.
„Esu labai nepatenkintas“, – teigė jis.
V. Sinica svarstė, kad jo pakeitimas „aušriečiu“ greičiausiai susijęs su ne visuomet valdančiajai daugumai ir Krašto apsaugos ministerijai (KAM) palankiais balsavimais NSGK.
„Sako, kad kvotos yra to priežastis, bet nauja sudėtis dėliojasi tokia, kad aštuoni valdantieji prieš penkis opozicijos atstovus. Tai nėra tiesiog kvotos ir nėra vien užtikrinimas, kad dauguma turėtų daugumą balsų. Čia yra kažkas daugiau. Gal tie balsavimai atrodė neteisingi. Bet aš nesu valdančiosios daugumos atstovas, tai niekas ir neturi pagrindo tikėtis iš manęs visada valdžią palaikančių balsavimų“, – kalbėjo politikas.
Seimo statutas numato, kad komitete gali būti ne daugiau kaip 13 narių. NSGK turi maksimalų narių skaičių, todėl norint ten paskirti naują narį, reikia ką nors išbraukti iš šio komiteto.
J. Olekas teigė ketinantis registruoti Seimo statuto pataisas, leisiančias padidinti minėtą skaičių iki 14.
„Aš galiu registruoti tokį pasiūlymą ir tada spręsti, o dabar laikinai tiesiog užfiksuoti tai, kas yra, kad galėtume visi kiti dirbti“, – sakė parlamento vadovas.
Opozicinio Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen antradienį Seime žurnalistams sakė, kad valdančiųjų pajėgų stiprinimas NSGK gali liudyti krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės netvirtą poziciją jame.
„Matyt, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė nesijaučia labai patogiai, nes NSGK nuolat užduoda nepatogius klausimus, todėl bandoma pakeisti proporcijas taip, kad visais atvejais balsavimai būtų valdančiųjų naudai“, – žurnalistams sakė liberalė.
„Mano manymu, objektyvių priežasčių V. Sinicą iš ten išdeleguoti tikrai nėra, be to, A. Gedvilas yra tas politikas, kuris nuolat keldavo ir sumaištį, ir kvestionuodavo valstybės vakarietišką politiką, todėl jo įkėlimas į NSGK nėra draugiškas veiksmas“, – tvirtino ji.
Pasak V. Čmilytės-Nielsen, sustiprinti pozicijas NSGK „Nemuno aušra“ siekia pasinaudodama tuo, kad visų dėmesys šiuo metu nukreiptas į Kultūros ministerijos reikalus ir kultūros bendruomenės protestą.
„Aušriečių“ vadovas Remigijus Žemaitaitis savo ruožtu teigė, kad pagal frakcijų kvotą NSGK jiems priklauso dvi vietos, anksčiau vieną jų buvo užleidę Mišriai Seimo narių grupei.
Anot jo, dabar frakcija išreiškė norą šiame komitete turėti ir antrą narį dėl planuojamų KAM auditų.
„Frakcija nori dalyvauti ten, sustiprinti pajėgas audituojant ir tikrinant KAM vykstančius pirkimus. Kaip žinote, valdančioji koalicija yra sutarusi, kad Krašto apsaugos ministerijoje bus atliekami auditai ir vertinami 2020–2024 metų pirkimai“, – sakė R. Žemaitaitis.
Seimo NSGK buvo vienintelis Seimo komitetas, nepritaręs dvidešimtosios Vyriausybės programai.
Naujausi komentarai