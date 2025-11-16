Dalis Nacionalinio susivienijimo narių partijos vadovybę laiko neteisėta, pasiskundė teismui

Naujosios vadovybės kritikai neketina palikti Nacionalinio susivienijimo gretų, tačiau partijos viduje sukūrė grupę, kuri, iniciatorių teigimu, priešinsis V. Sinicos siūlomai krypčiai.
Pats naujasis Nacionalinio susivienijimo lyderis BNS sakė nejaučiantis bandymų trikdyti veiklą ir tikisi, kad po vidinių nesutarimų laikotarpio darbas partijoje vyks sklandžiai.
Šią savaitę išplatintame pranešime rašoma, kad Nacionalinio susivienijimo narių iniciatyvinė grupė priėmė Tautos forumo politinės veiklos atkūrimo deklaraciją.
Kaip BNS teigė iniciatyvinės grupės narys Laisvūnas Šopauskas, Tautos forumo nariai nepalieka Nacionalinio susivienijimo, tačiau nepalaiko dabartinės partijos vadovybės ir laiko ją neteisėta.
„Mes esame grupė partijos viduje, kuri nesutinka su tuo, kas partijoje įvyko. Tai, kas gali atrodyti kaip nesutarimas dėl partijos vadovybės, dėl to, kas vadovaus partijai, ir taip pat, kas gali atrodyti kaip nesutarimas dėl taktikos, iš tikrųjų yra kur kas gilesnis nesutarimas dėl partijos krypties“, – teigė L. Šopauskas.
„Partija kreipiama link to, kad iš esmės taps konservatorių partijos klonu, labai panašia į konservatorių partiją. Tai štai, su ta kryptimi mes nesutinkame. Mes nesutinkame su tuo, kad partija iš esmės ketina atsisakyti kovos už Lietuvos suverenitetą, kuri šiuo metu, mūsų supratimu, yra svarbiausias uždavinys Lietuvai“, – sakė jis.
Partija kreipiama link to, kad iš esmės taps konservatorių partijos klonu, labai panašia į konservatorių partiją.
Laukia teismo sprendimo
Kaip rašė BNS, spalio pabaigoje Teisingumo ministerija registravo dalies Nacionalinio susivienijimo narių patvirtintą naują vadovybę bei pirmininką Seimo narį V. Sinicą.
Nacionalinio susivienijimo valdybai rugpjūtį pašalinus V. Sinicą iš partijos, šis rugsėjį surengė partijos suvažiavimą. Jo metu atšauktas ankstesnis sprendimas dėl pašalinimo, o parlamentaras išrinktas šios politinės jėgos pirmininku, taip pat patvirtinta kita vadovybė.
Anot Seimo nario, suvažiavimas surengtas pagal galiojančius Nacionalinio susivienijimo įstatus – jį inicijavo ne mažiau kaip trečdalis partijos skyrių, dalyvavo 323 partijos nariai iš 583, per pastaruosius kalendorinius metus sumokėjusių nario mokestį.
Tuomet atsakingasis partijos sekretorius Almantas Stankūnas sakė, kad ruošiasi teisiniam mūšiui, jei Teisingumo ministerija patvirtins V. Sinicos šalininkų sprendimus.
Anot L. Šopausko, ministerija naują vadovybę patvirtino neatlikusi reikiamų procedūrų.
„Teisingumo ministerija pasielgė neteisėtai, neatliko savo pareigų patikrinti tų dokumentų priėmimo teisėtumo. Ir atitinkamai neteisėtai užregistravo to susirinkimo rezultatus“, – kalbėjo Tautos forumo atstovas.
„Galutinį sprendimą padarys teismas, be abejo. Mes laikomės pozicijos, kad Vytautas Sinica buvo neteisėtai užregistruotas Teisingumo ministerijos kaip pirmininkas partijos“, – sakė jis.
Anot Tautos forumo atstovo, susirinkime, per kurį priimta Tautos forumo deklaracija, dalyvavo kelios dešimtys Nacionalinio susivienijimo narių, o „pritariančiųjų yra šimtai“. Grupę palaiko ir buvęs partijos lyderis Vytautas Radžvilas.
„Vytautas Radžvilas dalyvavo tame susirinkime ir jis pritaria šitos deklaracijos turiniui“, – teigė L. Šopauskas.
Pasak jo, kol teismai nebaigs nagrinėti ginčo dėl suvažiavimo, grupė nemato bendro darbo su dabartine partijos vadovybe.
„Kol tas ginčas yra teisiškai neišspręstas, tai bendras darbas sunkiai įmanomas, kai yra nesutarimas dėl pačių esmingiausių klausimų, nesutariama, kas yra teisėti partijos vadovai, nesutarimas dėl to, kokios politinės krypties turi partija laikytis“, – sakė L. Šopauskas.
A. Stankūnas BNS teigė, kad yra du kreipimaisi į teismą dėl rugsėjį vykusio suvažiavimo – vienas dėl suvažiavimo teisėtumo, kitas – dėl Teisingumo ministerijos sprendimo registruoti naują partijos vadovybę.
Vilniaus apylinkės teismas šiuo metu nagrinėja partijos nario kreipimąsi dėl suvažiavimo teisėtumo, tuo metu Regionų administracinis teismas nusprendė nepriimti V. Radžvilo skundo dėl ministerijos sprendimo. Tiesa, šis teismo sprendimas dar gali būti apskųstas.
Tikisi versti naują lapą
V. Sinica BNS sakė žinantis apie grupę partijos narių, boikotavusių rugsėjį vykusį suvažiavimą ir nepripažįstantį jo rezultatų. Anot jo, dauguma jo kritikų – V. Radžvilo pirmininkavimo metu valdybai priklausę asmenys.
„Apie Tautos forumą kaip tokią, labiau sakyčiau, fiktyvią visuomeninę organizaciją, irgi girdėjau. (...) Gal jie ieškos kokios nors naujos veiklos formos, tai Tautos forumas gali tapti jiems puikia platforma ir tada jau realiai veikti kaip visuomeninei organizacijai“, – kalbėjo Nacionalinio susivienijo lyderis.
Pasak V. Sinicos, rugsėjį išrinkta vadovybė yra pasirengusi dirbti su visais partijos nariais, kurie pripažįsta suvažiavimo rezultatus.
„Aš neabejoju, kad dalis tų žmonių, kurie nenorėjo suvažiavimo, vis dėlto pripažins, jog jis įvyko ir kad daugumos partiečių valia yra tokia, jog keistųsi ta vadovybė“, – sakė politikas.
„O tie, kurie nepripažins (suvažiavimo – BNS), tai priklausys nuo to, kaip tas nepripažinimas atrodys“, – pridūrė jis.
V. Sinica svarstė, kad dalis nepritariančiųjų vadovybės pasikeitimui taps pasyvūs, tačiau neatmetė galimybės, jog dalis kritikuojančiųjų gali imtis sabotuoti Nacionalinio susivienijimo veiklą.
„Aš dabar nepradėsiu spėlioti kaip, bet galima sugalvot būdų, tarkime, kažkaip griauti vidinę atmosferą partijoje“, – sakė parlamentaras.
Anot jo, tokie veiksmai būtų vertinami partijos Etikos komisijoje, sprendimus priimtų kiti Nacionalinio susivienijimo organai.
„Tačiau tikrai nesiimsime svarstyti vien dėl to, kad jie nepritaria partijos vadovybei. Nepritarti vadovybei nėra joks prasižengimas, tikrai niekas už tai nebaus“, – kalbėjo V. Sinica.
Jis sakė, kad per kelias pastarąsias savaites po to, kai Teisingumo ministerija pripažino suvažiavimo rezultatus, nepastebėjo bandymų trikdyti naujos vadovybės darbą, išskyrus du teisinius skundus.
„Neatmetu galimybės, kad, jei teisiniu keliu nepavyks, tai tada gal kaip nors ir partijos gyvenime tas nepasitenkinimas pasijus“, – svarstė Nacionalinio susivienijimo lyderis.
„Mes turėjome labai prastus metus partijai tuo požiūriu, kad tvyrojo daug vidinės įtampos, buvo ginčų, nesutarimas, kas turi vadovauti, tai tuos metus paaukojome ir šiek tiek reputaciją paaukojome. Bet mano žinutė saviems, palaikantiems ir apskritai visai visuomenei, kad dabar verčiame naują puslapį. Pagrindas tas pats, bet žmonės kiti. Dirbsime ir naujo ir, manau, galėsime pamiršti tą etapą“, – teigė jis.
V. Sinica teigė, kad tapęs partijos pirmininku su pirmtaku V. Radžvilu nebendravo, nes prarado viltį, jog konstruktyvus pokalbis įmanomas.
„Kai jis buvo įtikėjęs tomis teorijomis apie tai, kad yra kažkokie išvaistymai, ar kuo jis ten kaltino kolegas partiečius, tame etape, kiek tekdavo bendrauti, tai niekuo nesibaigdavo tie pokalbiai. Nuo to, kad kalbi, niekas nepasikeisdavo. Tai aš tiesiog nuleidau rankas“, – sakė politikas.
Nacionalinis susivienijimas – neparlamentinė partija, įkurta 2020 metais. Nuo įkūrimo jai vadovavo filosofas V. Radžvilas.
V. Sinica – vienintelis į Seimą pernai išrinktas šios partijos atstovas, jis į parlamentą pateko per vienmandatę apygardą. Už Nacionalinį susivienijimą daugiamandatėje apygardoje balsavo 2,87 proc. rinkėjų.
Spalio mėnesio duomenimis, Nacionalinis susivienijimas turi 2 tūkst. narių.
