Vytauto Sinicos šalininkai susirinko į Nacionalinio susivienijimo suvažiavimą rinkti lyderio

Suvažiavimą Vilniaus mokytojų namuose surengė parlamentaras Vytautas Sinica, konfliktuojantis su dalimi Nacionalinio susivienijimo vadovybės. Šiuos ginčus lydi kaltinimai vieni kitiems partijoje priimamų sprendimų neteisėtumu.
Nacionalinis susivienijimas rugpjūtį pranešė pašalinęs V. Sinicą iš partijos ir nurodė, kad tokį sprendimą priėmė politinės jėgos valdyba, argumentuodama jį šiurkščiais įstatų, Etikos kodekso pažeidimais ir savivaliavimu.
Pats parlamentaras teigia, kad valdybos sprendimas yra neteisėtas, nes ji pagal partijos įstatus neturi teisės šalinti narių be Etikos komisijos išvadų. Tuo metu Etikos komisijos partijoje šiuo metu nėra, nes dauguma jos narių po konfliktų su partijos vadovybe atsisakė pareigų.
Nacionaliniam susivienijimui vadovauja filosofas, politologas Vytautas Radžvilas.
„Gal kažkam tai nepatinka“
Šeštadienio suvažiavimo darbotvarkėje numatyti partijos pirmininko, jo pavaduotojų, atsakingojo sekretoriaus, valdybos, tarybos bei Etikos komisijos rinkimai.
V. Sinica BNS sakė kelsiantis savo kandidatūrą į Nacionalinio susivienijimo pirmininkus ir teigė įtariantis, kad partijos skilimą nulėmė jo įgaunama politinė įtaka.
Prieš šį suvažiavimą išplatintame partijos pranešime teigiama, kad konfliktas partijoje kilo dėl neskaidraus finansų panaudojimo pernykščių Seimo rinkimų kampanijos metu.
Teigta, jog sudaryta speciali tyrimo komisija nustatė, jog kampanijos metu padaryta šiurkščių partijos finansinės vidaus tvarkos pažeidimų – nepagrįstai iššvaistytos lėšos, o partija įklampinta į skolas.
V. Sinica kaltinamas mėginęs stabdyti komisijos tyrimą, pakeisti komisijos sudėtį ir jam nepalankias tyrimo išvadas per šeštadienį rengiamą suvažiavimą.
Politikas kaltinimus neigia ir sako, kad jie buvo tik pretekstas partijos skilimui. Parlamentaras teigia, kad kaltinimai jam ir daliai kitų partiečių susiję su vykdytais pirkimais ir nesąžiningai skirstytomis lėšomis kandidatams pernykščiuose Seimo rinkimuose.
„Mes turėjome labai daug diskusijų apie tai ir aš visiškai nesutinku su kaltinimais kolegai, kuris buvo pirkimų vadybininkas, ir aš nemanau, kad tai yra tikrosios priežastys, nes tai yra per menka tam, kad dėl to nuvestum partiją iki tokio lygio susipriešinimo“, – BNS sakė V. Sinica.
„Kokios tos tikros priežastys – nežinau, visokių tų spėjimų yra. Partijoje galių balansas tarp asmenų yra pasikeitęs, mano statusas kažkiek iškilo, gal kažkam tai nepatinka“, – pridūrė jis.
Kaltina V. Sinica siekiu „perimti partijos kontrolę“
Dabartiniai partijos vadovai teigia, kad šeštadienį šaukiamas suvažiavimas yra neteisėtas.
Anot jos, V. Sinicos šalininkų pavasarį ir vasarą rengti partijos tarybos posėdžiai, kuriuose apsispręsta dėl suvažiavimo datos ir darbotvarkės, buvo neteisėti, nes vyko nesant kvorumo.
Nacionalinio susivienijimo išplatintame pranešime teigiama, kad V. Sinicos ir jo šalininkų tikslas – „perimti partijos kontrolę pažeidžiant įstatus ir be teisėto tarybos sprendimų pagrindo“.
Tuo metu parlamentaras teigia, kad suvažiavimas bus teisėtas. Anot jo, anksčiau rengtuose tarybos posėdžiuose kvorumas jau nebebuvo reikalingas, nes rengti pakartotiniai posėdžiai ta pačia darbotvarke. Be to, suvažiavimas rengiamas ir kitais dviem pagrindais – pareikalavus trečdaliui skyrių ir nebegalint veikti Etikos komisijai.
Anot V. Sinicos, Nacionalinio susivienijimo suvažiavime pagal partijos įstatus gali dalyvauti partiečiai, per pastaruosius metus mokėję nario mokestį. Pasak jo, suvažiavimas įvyks, jeigu susirinks kvorumas – daugiau nei pusė delegatų.
Politikas teigė, kad išrinkus naująją partijos vadovybę pokyčius bus siekiama registruoti Teisingumo ministerijoje, o tam pavykus dabartiniai vadovai turės perleisti Nacionalinio susivienijimo resursus – prieigas prie dokumentų, banko sąskaitos.
V. Sinica buvo vienintelis į Seimą pernai išrinktas šios partijos atstovas, jis į parlamentą pateko per vienmandatę apygardą. Už Nacionalinį susivienijimą daugiamandatėje apygardoje balsavo 2,87 proc. rinkėjų.
