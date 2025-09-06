Vytauto Sinicos suburtas Nacionalinio susivienijimo suvažiavimas išrinko jį partijos pirmininku

Renginys Vilniaus mokytojų namuose vyko partijai skilus ir V. Sinicai bei jo rėmėjams ir dabartinei Nacionalinio susivienijimo vadovybei kaltinant vieni kitus partijoje priimamų sprendimų neteisėtumu.
Nacionalinis susivienijimas rugpjūtį pranešė pašalinęs V. Sinicą iš partijos ir nurodė, kad tokį sprendimą priėmė politinės jėgos valdyba, argumentuodama jį šiurkščiais įstatų, Etikos kodekso pažeidimais ir savivaliavimu.
Pats parlamentaras teigia, kad valdybos sprendimas yra neteisėtas, nes ji pagal partijos įstatus neturi teisės šalinti narių be Etikos komisijos išvadų. Tuo metu Etikos komisijos partijoje šiuo metu nėra, nes dauguma jos narių po konfliktų su partijos vadovybe atsisakė pareigų.
„Esame čia ne iš didelio džiaugsmo, o iš didelio reikalo“, – suvažiavimo pradžioje partiečiams pareiškė V. Sinica.
Šiuo metu Nacionaliniam susivienijimui vadovauja filosofas, politologas Vytautas Radžvilas. Suvažiavime nuspręsta jį atšaukti iš pareigų.
V. Sinica buvo vienintelis kandidatas į pirmininkus šeštadienį.
„Niekada nenorėjau būti pirmininku, bet dabar tenka siūlyti juo būti, nes atrodo, kad nebėra kitos išeities“, – sakė politikas.
Jis tvirtino neketinantis iš esmės keisti partijos pasaulėžiūros, o tik norintis pasiekti, kad Nacionalinis susivienijimas veiktų ir tai darytų demokratiškai.
„Mano tikslas yra pakeisti mūsų veikimo būdus, veikimo kultūrą, pagarbą demokratiškumui“, – teigė V. Sinica.
„Susirinkome išgelbėti partijos“
Dabartinei Nacionalinio susivienijimo vadovybei ginčijant surengto suvažiavimo teisėtumą, V. Sinica teigia, kad jam sušaukti buvo visi teisiniai pagrindai.
Pasak jo, partijoje šiuo metu nėra pagal įstatymą privalomų 2 tūkst. narių, todėl padėčiai nepasikeitus artimiausiu metu Teisingumo ministerija pradėtų Nacionalinio susivienijimo likvidavimą.
„Mes susirinkome čia išgelbėti partijos“, – sakė V. Sinica.
„Grynai formaliai esame atsidūrę nugara į sieną: arba pradedame veikti, priimti žmones, pradedame gyventi, arba teks pasileisti“, – pridūrė jis.
Suvažiavime šeštadienį dalyvavo 320 iš 583 jame galėjusių dalyvauti delegatų, teigia politikas. Anot V. Sinicos, delegatais laikomi partiečiai, per pastaruosius metus mokėję nario mokestį.
Parlamentaras teigė, kad išrinkus naująją partijos vadovybę pokyčius bus siekiama registruoti Teisingumo ministerijoje, o tam pavykus dabartiniai vadovai turės perleisti Nacionalinio susivienijimo resursus – prieigas prie dokumentų, banko sąskaitos.
Šeštadienio suvažiavime taip pat rinkti nauji pirmininko pavaduotojai, atsakingasis sekretorius, valdyba, taryba bei Etikos komisija, be to, priimtas sprendimas atšaukti ankstesnį sprendimą šalinti V. Sinicą iš partijos.
Kaltinimai dėl finansų
Prieš suvažiavimą išplatintame Nacionalinio susivienijimo pranešime teigiama, kad konfliktas partijoje kilo dėl neskaidraus finansų panaudojimo pernykščių Seimo rinkimų kampanijos metu.
Teigta, jog sudaryta speciali tyrimo komisija nustatė, jog kampanijos metu padaryta šiurkščių partijos finansinės vidaus tvarkos pažeidimų – nepagrįstai iššvaistytos lėšos, o partija įklampinta į skolas.
V. Sinica kaltinamas mėginęs stabdyti komisijos tyrimą, pakeisti komisijos sudėtį ir jam nepalankias tyrimo išvadas per šeštadienį rengiamą suvažiavimą.
Politikas kaltinimus neigia, bet tvirtina, jog tyrimus galės pabaigti Kontrolės komisija, kurios sudėtis per suvažiavimą nebuvo keičiama.
Jis taip pat pabrėžė, kad Vyriausioji rinkimų komisija po pernykščių Seimo rinkimų grąžino užstatus ir pradėjo mokėti partijai dotaciją.
„Mes visi suinteresuoti, kad viskas pas mus būtų skaidru ir aišku“, – kalbėjo Seimo narys.
Nacionalinio susivienijimo išplatintame pranešime teigiama, kad V. Sinicos ir jo šalininkų tikslas – „perimti partijos kontrolę pažeidžiant įstatus ir be teisėto tarybos sprendimų pagrindo“.
Pats V. Sinica teigia, kad politinės jėgos vadovybė bijo gresiančių natūralių pokyčių, susijusių su pasikeitusiu galios balansu tarp partiečių.
V. Sinica buvo vienintelis į Seimą pernai išrinktas šios partijos atstovas, jis į parlamentą pateko per vienmandatę apygardą. Už Nacionalinį susivienijimą daugiamandatėje apygardoje balsavo 2,87 proc. rinkėjų.
(be temos)
(be temos)