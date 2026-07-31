Seimo pirmininkas inicijuoja susitikimus su ministrais: pirmąjį priims Alsį

Penktadienį J. Olekas susitiks su pirmuoju Vyriausybės nariu – kultūros ministru Luku Alsiu. Artimiausiu metu taip pat numatyti susitikimai su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, aplinkos ministre Ieva Andriulaityte, socialinės apsaugos ir darbo ministre Inga Ruginiene, finansų ministru Taurimu Valiu, vidaus reikalų ministru Martynu Katelynu ir kitais Vyriausybės nariais.
Anot J. Oleko, reguliarūs darbiniai susitikimai su ministrais padės geriau koordinuoti Vyriausybės ir Seimo veiklą, laiku identifikuoti aktualiausius klausimus bei užtikrinti sklandų įsipareigojimų įgyvendinimą.
„Rudens sesijoje Seimui teks svarstyti daug Lietuvai ir jos žmonėms reikšmingų klausimų. Todėl svarbu iš anksto aptarti Vyriausybės prioritetus, planuojamus teisės aktus ir jų įgyvendinimą. Tikiu, kad atviras dialogas ir nuolatinis bendradarbiavimas padės priimti geriausius sprendimus Lietuvos žmonėms“, – pranešime cituojamas Seimo pirmininkas.
ELTA primena, kad liepos viduryje patvirtinus XXI Vyriausybės programą, Seime prisiekė premjeras Mindaugas Sinkevičius bei kiti naujojo ministrų kabineto nariai.
M. Sinkevičiaus vadovaujamą Vyriausybę suformavo Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos.
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