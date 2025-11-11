 Seimo pirmininkas: Žemaitaitis turi teisę susitikti su bet kuo

Seimo pirmininkas: Žemaitaitis turi teisę susitikti su bet kuo

2025-11-11 12:30
Saulius Jakučionis (BNS)
Augustas Stankevičius (BNS)

Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sako, kad koalicijos partnerių „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis turi teisę susitikti su bet kuo, tačiau jis nekalba Lietuvos vardu.

Juozas Olekas
Juozas Olekas / R. Riabovo / BNS nuotr.

Taip parlamento vadovas kalbėjo R. Žemaitaičiui susitikus su Lietuvoje trumpai viešėjusiu Vengrijos užsienio reikalų ir prekybos ministru Peteriu Szijjarto (Pėteriu Sijartu).

„Aš manau, kad kiekvienas parlamentaras turi teisę susitikti su tuo, kuo jis susitinka. Labai svarbu, kad jis atstovautų ir mūsų valstybės pozicijai įvairiais klausimais, kai susitinka su aukštesniais pareigūnais“, – žurnalistams sakė J. Olekas.

„Tikrai man atrodo, kad tokie susitikimai nėra uždrausti. Tai yra privatūs susitikimai, tai jie neatstovauja tuo metu valstybės interesams, bet labai svarbu, ką mūsų parlamentarai pasako“, – pridūrė jis.

R. Žemaitaičiui atsisakant viešai nupasakoti, apie ką kalbėjosi su Vengrijos ministru, J. Olekas irgi teigė nežinantis susitikimo turinio, bet tvirtino neketinantis juo domėtis.

Jis taip pat nesureikšmino to, kad „aušriečių“ lyderis su Vengrijos valdančiosios partijos „Fidesz“ atstovu pasirašė neįvardytus dokumentus, pabrėždamas, jog Lietuvos vardu R. Žemaitaitis neturi įgaliojimų pasirašyti jokių dokumentų.

J. Olekas teigė pats su Vengrijos ministru nesusitikęs, nes jam kaip Seimo pirmininkui tai nepriklausė pagal protokolą.

BNS rašė, kad vengrų diplomatijos vadovą, aviacijos bazėje Šiauliuose lankiusį savo šalies karius, pasitiko Lietuvos užsienio reikalų viceministras.

Šiame straipsnyje:
Juozas Olekas
Remigijus Žemaitaitis
Vengrijos ministras
susitikimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
bronislovas
idomiausia kad tas vengras Zemaitaiti pavadino pone prezidente,tai kodel prezidentas kad ir busimas negali pasirasyt jokiu susitarimu.vengrai tur but net nezino kad yra toks nauseda,,,,
1
0
Socdemas
Oho ,koks"protingas "auksiniu šaukštu specialistas, kažin ar dar daug tokiu prietranku Lietuvoj?
1
0
Visi komentarai (2)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų