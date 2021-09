Seimo rudens sesijoje planuojama surengti 45 posėdžius: žadama vietos ir opozicijos darbotvarkei

Kaip numatyta Seimo statute, Seimo posėdžiai vyks antradieniais ir ketvirtadieniais.

„Pagal Statutą vieną kartą per mėnesį numatoma savaitė be posėdžių, taip pat yra laikotarpis be Seimo posėdžių, kurio Statutas reikalauja dėl biudžeto svarstymo, bet jeigu turėsime svarbių projektų, kuriuos reikės atitinkamu laiku priimti, Seimo valdyba gali sukviesti nenumatytus posėdžius tiek per laisvąsias savaites, tiek per tą tarpą tarp posėdžių, kai svarstomas biudžetas“, – posėdžio metu sakė Seimo pirmininkės pirmasis pavaduotojas Jurgis Razma.

Remiantis Statuto nuostatomis, Seimo pirmininkas kartu su savo pavaduotojais ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki sesijos pradžios parengia Seimo sesijos darbų programos projektą, kuris yra paskelbiamas Seimo interneto svetainėje.

Statute taip pat įtvirtinta, kad kas trečiojo ketvirtadienio vakarinio posėdžio darbotvarkę sudaro opozicinės frakcijos.

Valdybos patvirtintame posėdžių grafike numatyta, kad Seimas pagal opozicinių frakcijų darbotvarkes dirbs: rugsėjo 30 d. (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos darbotvarkė); lapkričio 11 d. (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir Darbo partijos frakcijų darbotvarkė); gruodžio 10 d. (Lietuvos socialdemokratų partijos ir Lietuvos regionų frakcijų darbotvarkė). Šios darbotvarkės Seimo posėdyje nebebus tvirtinamos, tačiau turės būti pateikiamos kartu su savaitės darbotvarkės projektu.

Vienas pirmųjų rudens sesijos darbų – sesijos darbų programos patvirtinimas, vienas svarbiausių rudens sesijos darbų – kitų metų valstybės ir savivaldybių biudžetų tvirtinimas.

ELTA primena, kad Seimas kasmet renkasi į dvi eilines pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 dieną ir baigiasi birželio 30 dieną. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10 dieną ir baigiasi gruodžio 23 dieną. Seimo nariai į eilines sesijas renkasi be atskiro kvietimo.