Šiemetiniai rinkimai: 80 proc. organizatorių buvo moterys

Per šiuos metus vykusius trejus rinkimus apie 80 proc. jų organizatorių buvo moterys, rodo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) skelbiama statistika.

Per kovą vykusius savivaldos rinkimus iš viso dirbo 13 tūkst. 759 rinkimų komisijų nariai, o gegužės mėnesį vykusių prezidento, Europos Parlamento rinkimų ir referendumų metu – 14 tūkst. 316 rinkimų komisijos narių.

Per savivaldos rinkimus savivaldybių rinkimų komisijose dirbo 472 arba 78,3 proc. moterų ir 131 arba 21,7 proc. vyrų. Apylinkių rinkimų komisijas sudarė per 11 tūkst. arba 83,7 proc. moterų ir per 2 tūkst. (16,3 proc.) vyrų.

Šių metų gegužės mėnesį vykusius rinkimus ir referendumus organizavo savivaldybių rinkimų komisijos, sudarytos iš 461 arba 78,4 proc. moterų ir 127 arba 21,6 proc. vyrų. Apylinkės komisijose atitinkamai dirbo 83,15 proc. moterų bei 16,85 proc. vyrų.

Per gegužės mėnesio rinkimus bendras komisijų narių amžiaus vidurkis rinkimų buvo 47 metai ir 7 mėnesiai. Jauniausias komisijos narys rinkimų dieną buvo 18 metų, vyriausias – 84 metų.

Šiemet Lietuvoje kovo 3 dieną vyko savivaldybių tarybų rinkimai, gegužės 12 dieną – prezidento rinkimai bei referendumai dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo ir dvigubos pilietybės išplėtimo, o gegužės 26 dieną – Europos Parlamento rinkimai ir antrasis prezidento rinkimų turas.

Rugsėjo 8 dieną dar vyks rinkimai į laisvas vietas parlamente Žirmūnų, Gargždų ir Žiemgalos, apimančioje Pakruojį, Joniškį ir dalį Šiaulių rajono, rinkimų apygardose.

Vilniuje, Žirmūnuose, Seimo nario vieta atsilaisvino Aušrą Maldeikienę išrinkus į Europos Parlamentą. Rinkimai Gargžduose ir Žiemgalos apygardoje rengiami, nes čia išrinkti Seimo nariai „valstietis“ Bronius Markauskas ir liberalas Vitalijus Gailius atsisakė mandatų dėl mero pareigų.