Širinskienė: bijau, kad Grinčas socialdemokratas išbrauks siūlymą dėl katino Nuodėgulio

„Apmaudu, kad visi esame priversti Seime stebėti tą valdančiųjų farsą ir, matyt, šiandien dar stebėsime, kaip jie balsuos už katiną Nuodėgulį, nes praktiškai procedūriškai jau nebeturi kito kelio, tiktai svarstymo stadijoje pasakyti tam tokiam projektui „už“, – trečiadienį žurnalistams sakė politikė.
„Bijau, kad paskui jau atsiras kažkoks tai socialdemokratas Grinčas, kuris priėmimo stadijoje suregistruos išbraukimą, tai greičiausiai taip atrodys“, – pridūrė ji.
Minėtai šmaikščiai konservatorės Dalios Asanavičiūtės-Gružauskienės pataisai dėl A. Širinskienės katino Seimas pritarė vėlai antradienį vakare svarstant ir daugiau opozicijos registruotų panašių pataisų.
Pritarimas šiam siūlymui reiškia, kad yra pakeičiama socialdemokratų registruotos pataisos dėl LRT vadovo atleidimo redakcija, kuriai pritarė Kultūros komitetas. Tačiau per priėmimo procedūrą šis variantas gali būti vėl pakeistas.
Visų opozicijos siūlymų iki antros valandos nakties posėdžiavęs Seimas apsvarstyti nespėjo, todėl trečiadienį rengiamas neeilinis posėdis.
„Norėtųsi, kad kažkaip atsirastų sveiko proto likutis ir sustotų procedūra ir atsuktų laiką atgal, bet man toks jausmas yra po vakar dienos, kad to sustojimo nebus ir tiesiog, matyt, bus bukai prastuminėjamas įstatymo projektas. Tikintis, kad, na, jisai bus prastumtas iki Kalėdų ir prezidentas panašu, kad nevetuos“, – sakė A. Širinskienė.
„Teko girdėti tas kalbas, kad dabar jau varomoji jėga vėl yra Žemaitaičio rankose ir jis ragina, spaudžia forsuoti įstatymo priėmimo visą procedūrą“, – aiškino A. Širinskienė.
Juozas Olekas viliasi LRT projektą sugrąžinti „į normalią poziciją“
Seimui pritarus, kad atleidžiant LRT generalinį direktorių dalyvautų parlamentarės A. Širinskienės katinas Nuodėgulis, Seimo pirmininkas Juozas Olekas viliasi, kad priėmimui bus užregistruotos pataisos, kurios sugrąžins projektą dėl visuomeninio transliuotojo „į normalią (...) poziciją“.
„Dabar apsvarstysime visas pataisas, tada įstatymo projektas grįš į komitetą ir, matyt, kad komitetas spręs, ką daryti, kokie bus pasiūlymai, tada matysime“, – trečiadienį žurnalistams Seime sakė J. Olekas.
„Tikiuosi, kad priėmimui bus užregistruotos pataisos, kurios sugrąžins projektą į normalią tokią poziciją, tekstą, kuris tiktų, o nebūtų tokio pajuokavimo arba apsijuokimo objektas“, – pridūrė jis.
J. Olekas teigė nesantis patenkintas dėl priimto siūlymo ir mano, kad tai gali diskredituoti parlamento darbą visuomenės akyse. „Vieni katiną, kiti vėžlį naudoja. (...) Galbūt linksma, galima tą padaryti, o iš kitos pusės truputį gaila, kad mes nejaučiame saiko, kad yra rimti dalykai paverčiami tokiais dalykais ir paskui turbūt galima suprasti, kodėl žmonės stebisi ar piktinasi, kaip yra gaištamas laikas ir kaip yra eikvojami tie pinigai, kurie yra surenkami iš žmonių“, – aiškino J. Olekas.
Pataisoms priešinasi dalis žurnalistų bendruomenės. Jie ir kultūrininkai antradienį pradėjo trijų dienų protestą Nepriklausomybės aikštėje.
Reikalaujant prezidento veto, jeigu pataisa būtų priimta, nuo antradienio iki penktadienio prie Prezidentūros S. Daukanto aikštėje stovi instaliacija „Bestuburių oro žmogeliukų parkas“.
Dėl grėsmės žodžio laisvei praėjusią savaitę surengtame mitinge prie Seimo dalyvavo kelios dešimtys tūkstančių žmonių.
