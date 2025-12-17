Beveik aštuonias valandas trukęs posėdis ir Širinskienės katino pataisos – pajuokų objektas

Kaip jau skelbta, Seimas pritarė, kad atleidžiant LRT generalinį direktorių dalyvautų parlamentarės Agnės Širinskienės katinas Nuodėgulis. Šią šmaikščią pataisą pateikė konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė. Opozicija pateikė ir daugiau registruotų panašių pataisų.
„Nuodėgulis dėkoja Seimui už pasitikėjimą ir labai laukia, kai valdantieji balsuos už projektą, kur paminėtos jo pareigos ir vardas. Bus pirmas kartas Lietuvos istorijoj, kai katinas vardu nurodomas įstatymo projekte ir valdančioji koalicija darniai subalsuoja“, – feisbuke rašė A. Širinskienė.
„Naujasis LRT Tarybos pirmininkas“, – feisbuke skelbė „Pavogtas Landsbergio Šiferis“.
LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė pasidalijo memu, kuriame Nuodėgulis neva grasina ją atleisti.
Šis posėdis neprasprūdo pro akis ir internautams. Kai kurie dalijosi vaizdais, kaip Seimo nariams atnešami kebabai, kai kurie parlamentarai susirinkę prie dešrų ir sausainių.
„Vafliai negali valgyti vaflių, tai būtų kanibalizmas“, – feisbuke skelbė Valstybinis Tautos Frontas.
Taip pat užfiksuoti ir kūčiukai.
„CHAT GPT, nupiešk man vaflius šalia šližikų“, – negailėjo ir toliau Valstybinis Tautos Frontas.
„Naktinė reforma“, – prie nuotraukų, kur užfiksuota buvusi premjerė Ingrida Šimonytė ir Agnė Širinskienė, rašė tautiečiai.
Internautams juoką kėlė ir kai kurių Seimo narių rankomis dangstomi veidai, trinamos ar užmerktos akys, žiovulys ar kitos veido mimikos bei veiksmai.
