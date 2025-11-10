Širinskienė sureagavo į pikantišką sveikinimą: ką jau ten slėpti

„Ačiū visiems prisiminusiems tą torto dieną. Jūsų sveikinimai sušildo, suteikia optimizmo ir įkvepia žingsniuoti pirmyn. Ir negaliu nepasidalinti šįryt mane kaip uraganas ištikusiu sveikinimu – ką jau ten slėpti, visada žavėjausi fantazijos reklamos kūrėjų grupe ir smagiu jų gebėjimu pasišypsoti iš politikos ir politikų. Kartais pagalvodavau, kad mane jie pamiršo, bet, pasirodo, nepamiršo. Už foto ačiū Sandrai U. Dabar jau žinau, kas manęs laukia einant į darbą“, – feisbuke pirmadienio rytą rašė politikė.
Fantazijos.lt savo feisbuko paskyroje ne tik pasidalijo plakatu, skirtu A. Širinskienei „Su gimtadieniu, Agne“, bet ir sveikinimu tarsi iš koncerto.
„Miela Agne, šiandien švenčiame ne tik tavo 50-ąjį gimtadienį. Švenčiame 50 tavo gyvenimo atspalvių. Drąsos, išminties, juoko, švelnumo ir žinoma truputį paslapties. Sakoma, kad kai kurie atspalviai pilki tik iš pirmo žingsnio, bet tu juk puikiai žinai, kiek juose slypi aistros, jėgos ir moteriškų vibracijų. O dabar lai skamba daina apie laiką, kuris bėga, bet palieka šlapiausius prisiminimus“, – teigiama vaizdo sveikinime.
Įmonė pasiūlė visiems norintiems pasveikinti politikę su jubiliejumi.
Primename, kad fantazijos.lt nebe pirmą kartą reaguoja į politinius įvykius Lietuvoje.
Iš skandaluose įklimpusio tuomet dar premjero postą užėmusio Gintauto Palucko veiksmų šaipėsi ne tik politikai, bet ir verslas ar žinomi žmonės.
Skandalų įkarštyje G. Paluckui išėjus atostogų, tinklas paskelbė akciją „Gintai Laikyk!“
„Už kiekvieną dieną, kurią dar ištemps Gintas, duodame +1 proc. papildomą nuolaidą. Kodas: GintaiLaikyk. Liaudies išmintis sako – kuo tempi ilgiau, tuo malonumo daugiau. Startuojame nuo 1 proc., rytoj jau bus 2 proc., o vasaros pabaigoje prekiausime į minusą. Komentare tiksliai atspėjęs, kiek dienų ištemps Gintas, gaus atskirą dovaną“, – tuomet skelbė erotinių prekių parduotuvių tinklas.
Po to, kai Seimo narys Remigijus Žemaitaitis į susitikimą su JAV prezidento Donaldo Trumpo dešiniąja ranka Elonu Musku mėgino išskristi su padirbtais bei negaliojančiais lėktuvo bilietais, socialiniuose tinkluose netrūko pašaipių komentarų. Pajuokavo ir žinoma erotinių prekių parduotuvė, pasiūliusi kiek kitokį anagramos „MAGA“ šifrą.
Penktadienį jie sureagavo ir į pastarosiomis dienomis kilusį šaršalą dėl buvusio kultūros viceministro Aleksandro Broko biografijos ir karjeros detalių.
„Dienos klausimas: ar šiąnakt užsiiminėjai ritmologija?“ – feisbuke penktadienį klausė sekso ir erotinėmis prekėmis prekiaujanti platforma fantazijos.lt.
Galimi atsakymai, ypač paskutinis – ritmologija gavosi su broku – kai kuriems tautiečiams gali sukelti šypseną.
