Skvernelis apie Ruginienę: gal viskas bus gerai

„Žmogus, kuris buvo ministru – yra viena pozicija. Žmogus, kuris nori pretenduoti ir pretenduoja į Vyriausybės vadovus, būti net ir tam tikru koalicijos lyderiu (...) – lyderystė koalicijoje labai svarbi. Šiandien aš tikrai tos lyderystės, dalykiškumo nematau. Bet gal viskas bus gerai, matysime“, – po Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ susitikimo su kandidate į premjeres žurnalistams sakė S. Skvernelis.
Pasak darbą baigiančio Seimo pirmininko, I. Ruginienės lyderystės stoka buvo matoma koalicinių derybų metu.
„Pirmiausiai, mes tikrai nematėme lyderystės formuojant koaliciją. Kaip ir nebuvo nominalios kandidatės į premjeres, nors iš esmės turėtų būti atvirkščiai – ministras pirmininkas apsprendžia, kokia koalicija. Jeigu būsimoji premjerė sako – netiesa, tai vadinasi (yra – ELTA) jos asmeninis indėlis, kad būtų ši koalicija suformuota – kaip įvardijo, komfortabili aritmetinė koalicija“, – dėstė ekspremjeras.
„Mes negauname jokių konkretesnių atsakymų į labai dalykinius klausimus, kuriuos privalo žinoti ministras pirmininkas. Ir kiek prisimenu kelis prieš tai buvusius ministrus pirmininkus – įskaitant ir save – tai aš nebekalbėjau, kad diskutuosime, svarstysime, ieškosime... Buvo labai konkretūs, aiškūs atsakymai, ką reikės daryti“, – pabrėžė parlamento vadovas.
S. Skvernelis taip pat leido suprasti, kad I. Ruginienei gali trūkti savarankiškumo, mat, politiko vertinimu, sprendimus gali tekti derinti su ją delegavusia socialdemokratų partija.
„Mokytis laiko kaip ir nebebus. Juo labiau, kad stovi partija už nugaros, kaip pasirodo, viską sprendžianti. Ir turbūt reikės ministrei pirmininkei prieš priimant Vyriausybės sprendimus su partija paderinti, su europarlamentarais ir kitais garbiais žmonėmis. Tai šitas momentas ir tas paveikslas, kuris dabar atsiskleidžia – jis rodo, kad tikrai rizikos didelės. O kaip seksis – pamatysime“, – pridūrė jis, nekeisdamas anksčiau išsakytos pozicijos.
„Tegul pabando. Tai yra komfortabili koalicija, komfortabili dauguma, kuri leis pabandyti. Čia nuo mūsų jau nebepriklauso“, – apibendrino S. Skvernelis.
ELTA primena, kad socialdemokratams teko ieškoti naujo Ministrų kabineto vadovo po to, kai liepos pabaigoje atsistatydino į skandalus dėl verslo ir praeities istorijų įsivėlęs Gintautas Paluckas. Į naująsias premjeres deleguota iki šiol socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas ėjusi Inga Ruginienė. Antradienį Seimas turėtų apsispręsti dėl jos paskyrimo.
Bendrą darbą su opozicija mato užsienio ir nacionalinio saugumo klausimais
Į valdančiąją koaliciją nebepakviestos Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis S. Skvernelis sako, kad su kitomis opozicijoje esančiomis partijomis bendrą darbą įsivaizduoja tik užsienio ir nacionalinio saugumo klausimais. Tuo metu dėl socialinių ir ekonominių klausimų, užsimena politikas, demokratai galės paremti naująją valdančiąją koaliciją, jeigu šiai pritrūks paramos iš naujųjų partnerių.
„Tas bendradarbiavimas (su opozicija – ELTA), man atrodo, daugiausiai bus susijęs su užsienio ir, svarbiausia, saugumo politika, nacionalinio saugumo reikalais. Čia mūsų pozicijos tikrai aiškios ir sutampančios“, – pirmadienį žurnalistams komentavo S. Skvernelis.
Anot jo, į opoziciją pereinantys demokratai galėtų paremti ir kai kuriuos socialinius bei ekonominius valdančiųjų projektus.
„Jeigu, sakykime, pritrūks dešiniųjų partijų paramos“, – sakė jis.
„Čia nieko smerktino ar blogo nėra. Tiesiog mes prisimename, kai buvome konsultacijose, kada gerbiamas Vytenis Andriukaitis gulė kryžiumi (...), kad būtų išlaikoma kairioji programa ir politika. Dabar baimė ir grėsmė yra, ar tikrai tą pavyks padaryti“, – sakė jis.
Nesvarsto apie opozicijos lyderio galimybę
Parlamentaras taip pat pažymėjo, kad su opoziciniais konservatoriais ir liberalais veikiausiai nesitars, kas galėtų tapti bendru opozicijos lyderiu.
„Nemanau. Jeigu dabar nesusitarė konservatoriai su liberalais dėl lyderio, nors konservatoriai ir vieni gali paskelbti, tai gal kol kas šiame etape tokio poreikio nėra“, – teigė S. Skvernelis.
Anot jo, demokratai dėl darbo opozicijoje apsispręs rugsėjo 10 d.
