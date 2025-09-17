Su Ruginiene susitikęs Skvernelis: yra įvairių variantų, kaip išgelbėti valstybę nuo šito chaoso

„Manau, kad tai per ankstyvas klausimas, bet jeigu reikėtų kalbėti apie tai, kad valstybę pabandyti išgelbėti nuo šito chaoso, kurį sukėlė socialdemokratų pasirinkimas bendradarbiauti su „Nemuno aušra“, tai paramos variantų yra įvairių“, – žurnalistams trečiadienį sakė S. Skvernelis.
„Mes galėtume kalbėtis, jeigu toks pasiūlymas kažkada būtų. Šiandien tai anksti (apie tai kalbėti – BNS), nes apie tai kalbos nebuvo ir gal dar susitars dabartiniai koalicijos partneriai“, – kalbėjo jis.
Demokratų lyderis sakė, kad nei I. Ruginienė jo partijos kažko prašė, nei jie patys turėjo pageidavimų paskirtajai Vyriausybės vadovei.
„Mes tiesiog, pasirodo, pirmą kartą tokiame formate susėdome ir kavos atsigėrėme“, – teigė jis.
„Jeigu iš tikrųjų valstybei iškils klausimas, kad reikia gelbėti, padėti ir išvengti tokio chaoso, koks yra dabar, mes galėtume paremti, tą pačią mažumos Vyriausybę tame tarpe“, – kalbėjo S. Skvernelis.
Susitikimas įvyko stringant ministrų kabineto formavimui ir „Nemuno aušrai“ nerandant kandidatų į energetikos ir aplinkos ministrus.
„Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis trečiadienį pareiškė neatmetantis galimybės išeiti iš valdančiosios koalicijos.
„Nežinau, kas tai yra – šantažas, reketas, trolinimas, nežinau, kaip galima pavadinti, bet tai tikrai nėra atsakingo požiūrio į valstybę demonstravimas“, – kalbėjo S. Skvernelis.
„Iš premjerės pamačiau ar pajaučiau norą, kad iš tikrųjų nori turėti Vyriausybę be kažkokių tai istorijų, be praeities skandalų, nuo balto popieriaus lapo, kiek tai įmanoma, solidžią, patikimą Vyriausybę ir dirbt pradėti. Tai va toks noras yra, o kaip jis realizuosis, tai matysime vėliau“, – teigė jis.
Premjerė: čia ne derybos, o draugiškas susitikimas
Su demokratais ir jų lyderiu susitikusi paskirtoji premjerė I. Ruginienė sako, kad tai nebuvo derybos su buvusiais koalicijos partneriais, kviečiant juos jungtis prie daugumos.
„Čia tikrai ne derybinis procesas. Tai yra tiesiog kolegiškas, draugiškas susitikimas aptarti svarbius klausimus“, – trečiadienį po apsilankymo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ būstinėje sakė I. Ruginienė.
„Išgėrėme kavos su demokratais, pasišnekėjome apie daug dalykų. Tai, kaip ir Vyriausybėje sakiau, su buvusiu premjeru būsima premjerė tikrai turi ką aptarti. Taip pat neišvengiamai prasidėjo Seimo rudens sesija, tai tikrai kalbėsimės su visom partijomis dėl svarbių Lietuvai sprendimų“, – teigė ji.
Tuo metu pats „aušriečių“ lyderis R. Žemaitaitis trečiadienį pareiškė neatmetantis galimybės išeiti iš valdančiosios koalicijos.
Jo teigimu, kandidatai į aplinkos ir energetikos ministrus – Povilas Poderskis ir Mindaugas Jablonskis – buvo pateikti ir jie kol kas nesikeičia. I. Ruginienė sako, kad minėtų pavardžių prezidentui dar kartą neteiks.
„Tai ne Žemaitaitis teikia pavardes, o teikia premjerė. Tai čia priklausys nuo mano apsisprendimo. Aš jau sakiau, tų pačių pavardžių tikrai neteiksiu“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Gitanas Nausėda šią savaitę P. Poderskio bei M. Jablonskio kandidatūras atmetė, nes nebuvo tikras, kad jie prioritetą teiks viešajam interesui.
Pasak premjerės, tai, kad neteiks naujų kandidatų, R. Žemaitaitis turi pasakyti į akis jai, o ne per žurnalistus.
„Tų pavardžių aš kol kas negavau, jokio kito pareiškimo iš R. Žemaitaičio aš irgi negavau. Dėl to manau, kad aš, kaip premjerė, turiu galvoti apie ateitį. Tai ta ateitis galėtų būti įvairi – nuo mažumos Vyriausybės iki kitų variantų“, – teigė I. Ruginienė.
„Jiems buvo duota užduotis surasti kitus žmones. Ir aš tikrai labai laukiu, kad visi pradėtume mąstyti valstybiškai ir pradėtume eiti į kompromisus“, – sakė ji.
Anot premjerės, jeigu situacija su „Nemuno aušra“ nesikeis, socialdemokratai turės „sugrįžti ir daryti kitus sprendimus“.
„Esant tokioje jautrioje geopolitinėje padėtyje, tikrai jokių žaidimų žaisti negalime“, – kalbėjo I. Ruginienė.
BNS rašė, kad rugpjūtį Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašė susitarimą dėl valdančiosios koalicijos sudarymo.
Pastaroji politinė jėga pakeitė anksčiau valdančiajai daugumai priklausiusius demokratus, kurie pareiškė, kad negali dirbti vienoje koalicijoje su „aušriečiais“.
