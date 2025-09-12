Skvernelis netiki „aušriečių“ grasinimais: kur tu bėgsi žiemą basas

„Žinot, toks posakis yra: kur tu bėgsi žiemą basas, – Žinių radijui penktadienį sakė Demokratų sąjungos pirmininkas. – Liks jie ten, kur likę.“
Pasak jo, nors „Nemuno aušra“ užsiima šantažu ir kalba ultimatumais, tačiau socialdemokratai to esą taip nevertina ir laiko dialogu.
Kita vertus, jam svarbu, kad energetikos ministerija nepatektų į netinkamas rankas.
„Atsakomybė už politinius, strateginius sprendimus yra ne tose rankose. Nes kalbame apie šalies energetinę nepriklausomybę, na, o ten yra besireiškiantys veikėjai, kurie, švelniai tariant, elgiasi, kalba ir dirba atvirkščiai“, – kalbėjo S. Skvernelis.
Pasak jo, būtų teisinga pareigose palikti laikinąjį energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną.
„Tikrai tai neturi būti asmuo, susijęs su ta politine organizacija, kuri, na, tikrai, kalbant visų šitų grėsmių, geopolitinių grėsmių kontekste, gautų energetinį sektorių, jeigu prisimenate, tai yra tas sektorius, per kurį visuomet Rusija bandė parklupdyti Lietuvą“, – sakė politikas.
„Aušriečiai“ į aplinkos ministrus siūlo dabartinį ministrą Povilą Poderskį, o į energetikos – teisininką Mindaugą Jablonskį.
R. Žemaitaitis šią savaitę pareiškė, kad ministrais nepaskyrus partijos pasiūlytų kandidatų, „aušriečiai“ gali trauktis iš valdančiosios koalicijos.
Rugpjūtį Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašė susitarimą dėl valdančiosios koalicijos sudarymo.
Šios politinės jėgos formuoja ir dvidešimtąją Vyriausybę. Prezidentas G. Nausėda ne kartą teigė, kad ministrais neskirs „Nemuno aušros“ narių, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo yra pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė valstybės vadovui pateikė 14 ministrų kandidatūrų, tačiau šis paskyrė 12 iš jų – be „Nemuno aušros“ teikiamų P. Poderskio ir M. Jablonskio.
Žemės ūkio ministras paskirtas tik „aušriečių“ pateiktas Andrius Palionis.
Su P. Poderskiu ir M. Jablonskiu G. Nausėda susitiko trečiadienį, bet sprendimo dėl jų skyrimo ar neskyrimo dar nepriėmė.
