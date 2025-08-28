Socialdemokratai išsaugojo status quo: Seimo pirmininko postas atiteks Juozui Olekui

Seimo pirmininku J. Olekas jau buvo įvardytas šios savaitės pradžioje sudarytoje koalicijos sutartyje. Tačiau tokį sprendimą neilgai trukus sukritikavo partietė Rasa Budbergytė.
Pasak jos, koalicijos derybinė grupė paskubėjo, nesulaukusi LSDP prezidiumo verdikto. Socdemė sakė šiose pareigose matanti ir pačią save.
Laikinasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius žurnalistams sakė posėdyje kolegoms sudaręs galimybes diskutuoti dėl galimo kandidato į šį postą, tačiau pabrėžė, jog tai „atrodytų gal šiek tiek keistokai, nes kai kurie darbai ir pavardės jau yra rašytos“.
„Jeigu mes atidarom diskusiją, tada diskutuojam ir apie visus kitus frakcijos narius, kurie galėtų užimti tas pareigas. Tai matyt, kad vis tiktai prezidiumo nariai, partijos nariai, na, nenorėjo diskutuot papildomai“, – sakė socialdemokratų vedlys.
„Pasiūliau išlaikyti status quo, kam nei vienas prezidiumo narys neprieštaravo“, – pridūrė politikas.
Jis teigė, kad J. Oleko kandidatūra praėjusiame prezidiumo posėdyje „gal protokoliškai nebuvo formalizuota“, tačiau buvo kalbama, kad būtent šiam politikui derybų sėkmės atveju atitektų šis postas.
„Taip nebuvo nuspręsta, bet apie tai buvo kalbėta“, – sakė jis.
Naujas Seimo pirmininkas turėtų būti renkamas rugsėjo 10 dieną, prasidėjus parlamento rudens sesijai. Dabar šias pareigas baigia eiti Saulius Skvernelis, tačiau jo vadovaujama Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į naują valdančiąją daugumą nebuvo pakviesta.
Naują koaliciją šią savaitę sudarė LSDP, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos parlamente turi 82 atstovus.
