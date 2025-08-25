Socialdemokratų, „aušriečių“ ir „valstiečių“ frakcijos Seime pasirašys koalicijos sutartį

Šią sutartį 17 val. pasirašys Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP), „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai.
Koalicijos sudėtis paaiškėjo praėjusią savaitę Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) tarybai palaiminus partijos jungimąsi prie daugumos.
Naujojoje koalicijoje, kaip ir buvusioje, daugumą – 52 atstovus – turės socialdemokratai, 19 narių priklauso „Nemuno aušrai“, 11 – Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai.
Pastaroji frakcija partiniu požiūriu nėra vienalytė, ją sudaro šeši „valstiečiai“, trys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos nariai bei du nepartiniai parlamentarai.
Kaip rašė BNS, naujoji koalicija susiformavo iš pareigų pasitraukus buvusiam premjerui Gintautui Paluckui.
Socialdemokratai prie jos prisidėti pakvietė iki šiol su ja dirbusią „Nemuno aušrą“ bei opozicijoje buvusius „valstiečius“.
Dabartiniai partneriai – Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – į koaliciją nebuvo pakviesti.
Sutartį dėl buvusios 86 narius turėjusios valdančiosios daugumos sudarymo po pernai spalį vykusių Seimo rinkimų pasirašinėjo partijų, o ne frakcijų lyderiai.
Naujoji koalicija baigiama sudaryti Seimui rengiantis antradienį tvirtinti naujosios premjerės socialdemokratės Ingos Ruginienės kandidatūrą.
